L'anno che verrà di “Scarceranda” l’agenda “giusta” nata a Opera

Due i formati: S (la piccola, cm 10 per 15) venduta a 12 euro o XL venduta a 16 euro. Il ritocco ai prezzi - viene spiegato - fermi da 8 anni, è causato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime.

L’agenda è strutturata con planning – settimanale ed annuale - rubrica, pagine per appunti e note.

Nell’introduzione dell'agenda si legge: “Quando faremo il bilancio dell’anno che sta finendo, scopriremo che è stato speciale: forse i preti ancora non potranno sposarsi, ma avremo preso le misure della pandemia, avremo scoperto il modo di convivere con la crisi energetica globale causata dall’invasione dell’Ucraina e tutto sommato l’esito delle elezioni politiche e quelle del campionato di calcio non presenteranno particolari novità inattese”.

Uno sguardo al 2022 fa scrivere agli autori dell’agenda che il numero delle persone morte nelle carceri italiane ha battuto ogni record “e nonostante questo è successo nel silenzio più assordante che si ricordi” e ancora “nel 2022 il numero di civili assassinati in guerra a livello globale, non solo in quella dietro l’uscio di casa, non è mai stato così alto”. Sempre nel 2022 “l’aumento delle spese per armamenti e i tagli alla giustizia (persino in Italia nonostante il Pnrr) non sono mai stati così marcati”, un ultimo pensiero è infine dedicato ai cambiamenti climatici e ai danni provocati che sono arrivati a livelli “che non avevamo mai visto in nessuna parte del mondo”

Scarceranda è presente in alcuni negozi del commercio equo, oppure la si può richiedere via email info@scarceranda.it

In apertura un particolar della copertina di Scarceranda 2023