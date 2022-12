Nelle calamità naturali bisogna intervenire solo se preparati

Siracusa quest’anno ha dovuto fare i conti con situazioni non proprio di emergenza come quella che ha riguardato Ischia, ma comunque sempre preoccupanti a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Chi, però, ha vissuto l’esondazione dello scorso anno ha dovuto fare i conti con la paura di qualcosa contro cui è difficile combattere. Il violento nubifragio che ha flagellato la provincia di Siracusa ha determinato l’ingrossamento del Fiume Anapo con conseguenze immaginabili per i terreni e gli abitati circostanti. Non a caso la Regione Siciliana ha stanziato 15 milioni per combattere l’esondazione dei fiumi, stipulando convenzioni con diversi Comuni, in totale 64 interessati a vario titolo, anche se dalla provincia di Siracusa non è stato dimostrato ancora interesse in tal senso.

«Quando si pensa a situazioni di emergenza come quella di Ischia – aggiunge Firenze - ci si immagina che tutti si rimbocchino le maniche e diano aiuto a chi ne ha bisogno. L’idea che si abbandonino le case, si chiuda bottega e si scenda in strada a spalare fango e salvare vite affascina molti, ma la situazione non è così romantica come si pensi. Se c’è estremo bisogno si dà una mano perché l’Italia, si sa, è il paese della solidarietà, ma la persona non formata costituisce un pericolo per sé stessa e per gli altri. Se parliamo di ripulire le strade può anche andare bene, ma con l’acqua non si scherza. Quando noi interveniamo lo facciamo indossando gli elmetti, i guanti, le scarpe anti infortunistica; non a caso siamo assicurati. Ecco perché dico che la nostra giornata comincia molto presto. Prima di essere operativi, dobbiamo prepararci anche psicologicamente».