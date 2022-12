Sanità in Sardegna mai così male, "ma ne usciamo così"

Il confronto con altre realtà della penisola ha consentito di guardare a modelli rodati che possono essere presi a modello. Enrico Desideri, presidente della Fondazione per l’innovazione e la sicurezza in sanità, ha ricordato che «le malattie croniche assorbono l’82-84% dei costi della sanità in Italia e sono responsabili del 91% della mortalità (dati Osservatorio Eu, 2018). L’insufficiente presa in carico dei malati cronici è una delle gravi carenze dei sistemi sanitari pubblici e privati dei Paesi occidentali. Case o ospedali di comunità sono pertanto indispensabili, eppure soltanto 9 Regioni su 21 hanno recepito la legge del 2018 che introduce le Aft (Aggregazioni funzionali territoriali), le quali prevedono un più stretto e strutturato raccordo per l’integrazione tra i clinici e i team medici multiprofessionali. E poi la sanità digitale, la condivisione dei dati, l’abbattimento delle liste d’attesa: dove si prescrive, si prenota. Perché persone che non rimpallano, occupano meno spazio. Bisogna fare una corretta valutazione, non solo dei costi intermedi (farmaci, personale, ecc.) ma soprattutto di quelli finali, che definiscono l’intero percorso assistenziale. Tutto questo è possibile soltanto con un’alleanza tra tutti gli attori del sistema, cioè il pubblico e il privato».

Un tema ripreso da Daniela Sitzia, direttrice dell’Anci Sardegna: «Questo è un tema di cui nella nostra isola discutevamo già 15 anni fa. Ma è un tavolo zoppo, manca almeno una gamba, se non due. È inutile parlare di telemedicina, per esempio, se prima non garantiamo la connessione internet a tutti i Comuni, dalle coste alle zone interne. I mondi della sanità, degli enti locali e della cooperazione devono dialogare, ma oggi i Comuni vengono sentiti e non ascoltati: il loro parere non è vincolante. È il vulnus più grande che abbiamo. I livelli di cura sono cambiati, dunque vanno adeguate le risorse. La sostenibilità è stata confusa con l’economicità».