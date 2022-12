Senza figli, cara Virginia Raffaele, non è lo stesso

Ovvio che avere o non avere figli è una libera scelta. Il tema, ancora una volta, è essere messi nelle condizioni di poter avere i figli che si desiderano, per chi li desidera.

Sì, non si tratta di convincere nessuno ad avere figli se non li desidera, ma di ridurre il divario tra il il numero di figli desiderati e la realizzazione di questo desiderio. Per farlo, non basta essere in età fertile, devi vivere in una società fertile, cioè in una società che riconosca quella scelta come una scelta di valore. Se invece la realtà è negativa – avere figli è qualcosa che ti impoverisce, che ti fa rinunciare al lavoro, le politiche familiari sono carenti – quando ti arriva il messaggio che anche se rinunci ti puoi realizzare lo stesso e che avere figli è irrilevante per la tua realizzazione… cosa potremo aspettarci? Però è una trappola, perché se tutti i giovani oggi “ascoltassero” Virginia Raffaele, tutta la generazione di Virginia Raffaele non avrà nessuno che pagherà sanità, cure, pensioni. Ora, è ovvio che nessuno fa figli per pagare le pensioni a qualcun altro, né per garantire la sostenibilità del welfare, né per “salvare” il Paese, non è questo il punto: il punto è che il Paese ha tutto l’interesse a sostenere la scelta positiva – libera e personale – di mettere al mondo un figlio, perché questa è oggettivamente una scelta che ha ricadute sociali positive, che rende il paese più dinamico e che garantisce una maggiore sostenibilità nell’equilibrio tra le generazioni. Quindi non si tratta di imporre nulla, ma di mettere i giovani nelle condizioni di poter realizzare la scelta di avere un figlio, senza impoverirsi e senza rinunciare al lavoro. Il Paese dovrebbe investire sulle politiche familiari perché è meglio investire oggi qui piuttosto che trovarsi tra 20-30 anni con costi insostenibili: una società deve immaginare le generazioni che vanno oltre quelle presenti, non può restare chiusa nelle generazioni che ci sono attualmente, deve aprirsi verso il futuro, biologicamente e culturalmente.

Qualche numero da ricordare a chi pensa che avere figli o non averne è lo stesso e che non c’è nessun problema se i giovani non fanno più figli?

Primo, c’è un crollo della fecondità sotto i 30 anni, che dice che il problema non è più solo quello del secondo figlio ma addirittura del primo figlio, che viene rimandato continuamente. Secondo, gli under 30 in Italia sono già il 27% mentre erano oltre il 50% negli anni Cinquanta, quando l’economia italiana era dinamica: la media europea è attorno al 32%. Terzo, siamo la società con un divario maggiore tra giovani e anziani, siamo stati il primo paese al mondo in cui il numero degli under 15 è sceso sotto quello degli over 65. Nel 2050 avremo un rapporto 1 a 1 tra chi lavora e chi è in pensione: uno scenario del genere dice evidentemente di una implosione della società. Ma sarà anche peggio, in verità, perché prima di arrivare all’implosione, i nostri pochi giovani se ne saranno andati: temo infatti che la scelta più razionale per loro sarà decidere di andare all’estero per sottrarsi all’aumento del debito pubblico e ad uno squilibrio che sarà a tutto vantaggio delle persone anziane. Questo rallenterà ancora di più l’economia.

Le forze di maggioranza in campagna elettorale hanno puntato molto sul tema della natalità, ma ora con i primi provvedimenti non sembrano crederci: l’assegno unico per esempio viene rafforzato ancora una volta solo in base all’Isee, come politica sociale e non come politica familiare. Come giudica lei le prime azioni del Governo?

Ancora molto timide. L’assegno unico va rafforzato nella sua componente universale e invece ne siamo ancora lontani. Sull’aumento della copertura dei servizi per la prima infanzia, sui territori ci sono grossissime difficoltà. Servono politiche di conciliazione che siano anche di condivisione, con il rafforzamento dei congedi pagati almeno all’80% che valgano sia per le madri sia per i padri. Su queste tre cose non abbiamo segnali concreti, ma solo rassicurazioni. La verità è che non possiamo pensare alle politiche familairi e per i giovani di anno per anno, vedendo quali risorse ci sono di volta in volta: ci serve un obiettivo, che detti l’approccio. E l’obiettivo è chiaro, non può che essere uno.

Quale?

Puntare a quota 500mila nascite. Entro dieci anni, dobbiamo tornare a 500mila nascite: è l’unica possibilità che abbiamo per invertire la tendenza, dopo sarà troppo tardi, dovremo rassegnarci ad una implosione irreversibile. Questo non ci evita il declino della popolazione, che c’è già. Ciò che ci giochiamo è la possibilità di avere equilibri demografici tra le generazioni che siano sostenibili. Se questo è l’obiettivo, vanno messe tutte le risorse che servono e bisogna farlo in maniera sistematica: migliorando le condizioni dei giovani, facilitandone l’ingresso nel mondo del lavoro, facendo politiche abitative, attuando politiche di conciliazione, favorendo l’occupazione femminile… tutto questo insieme metterà i giovani nelle condizioni di scegliere liberamente se avere o no dei figli. È anche la via per avere giovani stranieri, preparati, che nel nostro Paese cerchino la loro opportunità e vogliono formare una famiglia: diversamente queste persone sceglieranno altre mete.