Torna Maratona Telethon, evergreen del bene

Come sempre, anche molte aziende sosterranno la Maratona, organizzando per i propri dipendenti, collaboratori, clienti alcune attività che inviteranno alla donazione. Si tratti di Bofrost, Bosca, Croce del Sud S.r.l., Esselunga, Ferrarelle S.p.A, Findomestic Banca Gruppo BNP Paribas, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Marionnaud Parfumeries Italia, Portobello S.p.A., Sofidel, Telesia e VIVI Energia che scendono in campo con diverse iniziative di raccolta fondi.

Non mancherà però la possibilità di incontrare fisicamente i volontari Telethon, il prossimo 17 e 18 dicembre. «Saranno 3.000 piazze in tutta Italia il Cuore di cioccolato, un prodotto firmato Caffarel per Telethon e disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine), e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. I Cuori di cioccolato sono anche sullo shop online di Fondazione Telethon (shop.telethon.it)».

«In oltre 30 anni di ricerca sulle malattie genetiche», spiega Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon si è allargata notevolmente la platea di persone che possono accedere a diagnosi più tempestive, terapie innovative e strumenti di supporto alla qualità della vita – – Tutto questo grazie al sostegno di donatori privati e aziendali, volontari e compagni di viaggio fondamentali come il servizio pubblico radiotelevisivo. Oggi ci troviamo di fronte a una duplice sfida: estendere i risultati raggiunti alle patologie che sono ancora senza una cura e impegnarci per garantire che tutti i pazienti possano accedere alle terapie che la ricerca ha reso disponibili. Costi quel che costi. Confidiamo che anche questa volta gli italiani saranno al nostro fianco».

Dal presidente, Luca di Montezemolo, parole di gratitudine per la Rai «per noi un alleato prezioso. Insieme, grazie alla maratona televisiva, in questi anni abbiamo dato voce a tantissime famiglie, abbiamo fatto conoscere al grande pubblico realtà che erano marginali e favorito l’inclusione delle persone con malattie genetiche rare» e di auspico per la grande mobilitazione: «Gli italiani hanno risposto con generosità contribuendo a far avanzare la ricerca su malattie che prima erano trascurate. Grazie a una continua e costante innovazione, i risultati raggiunti sono tangibili: questo ci rende orgogliosi ma ancora ci motiva a impegnarci al massimo per permettere ai ricercatori di trovare risposte per tutti coloro che sperano nella ricerca. Tutti i bambini devono poter guardare al futuro: questo è il senso della nostra missione».

La foto in apertura e quella della Maratona Telethon 2006, sono di Danilo Balducci per Agenzia Sintesi.