A Lamezia si intrecciano trame di educazione alla legalità

Un piccolo seme cresciuto nel tempo, che oggi genera anche altro. S’intitola, infatti, “Da Grande. Le giornate dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” l’iniziativa promossa dalla Fondazione Trame con il sostegno del Comune di Lamezia Terme e la collaborazione del Sistema Bibliotecario Lametino, della Compagnia TeatroP e di Mammut Teatro, che sino al 28 dicembre alternerà performance e spettacoli di teatro per bambini e famiglie incentrati sui temi della legalità, laboratori di cittadinanza per le scuole, di lettura ad alta voce e proiezioni di cortometraggi animati per giovanissimi. Appuntamenti sempre diversi tra di loro pensati per andare alla scoperta dei diritti delle bambine e dei bambini: l’accoglienza, il gioco, l’istruzione, la crescita, l’uguaglianza, passando in rassegna valori come la legalità, la democrazia, la condivisione, il senso di appartenenza alla comunità, l’affermazione di sé.

Lo scopo è quello di sviluppare il pensiero critico per ridurre il divario culturale, educativo e relazionale dei minori e rafforzare l’impegno e la partecipazione, per costruire una società sostenibile e inclusiva composta da cittadini consapevoli e mirare, così, a un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze.

«Tutto ha inizio con il Festival che il prossimo anno celebrerà la sua 12 edizione – spiega Antonio Iovene, presidente della Fondazione Trame -. e siamo felici di quel che abbiamo costruito in questi anni. A giugno di ogni anno arrivano a Lamezia Terme autori e non solo da tutta Italia per costruire insieme percorsi di legalità a partire dalle pagine dei loro libri. Un’iniziativa che punta l'attenzione su questa realtà cittadina, dalla quale arrivata una domanda molto precisa: “cosa rimane una volta spenti i riflettori?”. Abbiamo, quindi, voluto rispondere a questa esigenza, pensando a una serie di attività ed eventi dedicati a famiglie con bambini e classi scolastiche, al fine di promuovere la consapevolezza sui diritti dei più piccoli coinvolgendo i diretti interessati».