Al Sud si vive peggio che al Nord, «ma il cambiamento è guidato dal Terzo settore»

La regione Calabria conta circa 25mila autistici: queste persone, soprattutto i ragazzi, sono molto spesso relegati ai margini della società. «Il motivo principale è culturale. Oggi, quando ci sono, esistono per loro solo percorsi trattamentali», spiega Enrico Mignolo. «Oggi in Calabria - aggiunge ancora - le persone con disabilità spesso vivono in famiglie e contesti sociali in cui non si conoscono i propri diritti e di conseguenza non trovano alcuna risposta negli uffici dei servizi sociali dei Comuni, questo è vero dramma calabrese». Una situazione che non solo non ha scoraggiato lui e alcuni genitori di Vibo che hanno contribuito a fondare l’associazione Io Autentico, ma ha impiegato queste persone nella costruzione di una rete di iniziative e progetti che permettano ai ragazzi con autismo di poter partecipare - con i loro modi e tempi - alla vita sociale. La strada è ancora lunga, ma secondo Mignolo la qualità della vita può migliorare per tutti se inizia dal creare spazi e opportunità per le persone con disabilità e dal coinvolgimento delle realtà di volontariato e più in generale del Terzo settore, «dopotutto una caratteristica della gente del Sud, e di cui andiamo orgogliosi come calabresi soprattutto, è almeno quella di sapersi arrangiare con le risorse a disposizione per tirare avanti. E perché no, oggi più che mai davanti a queste classifiche, anche migliorare».

Un esempio di come questo percorso sia fattibile lo dimostrano i risultati dello scorso anno «quando Vibo Valentia è stata Capitale Italiana del Libro 2021 sulla base di un articolato programma valutato dal CEPELL e selezionato dal Ministero - spiega Mignolo -. Tra gli obiettivi, vi era quello di avvicinare la gente alla lettura. Purtroppo nulla ha riguardato l'avvicinamento alla lettura, anche condivisa, per le persone con disabilità, la diffusione di differenti forme di lettura dedicate alle disabilità intellettivo relazionali. Come Io Autentico ci siamo inventati un’iniziativa, coinvolgendo una istituzione che ci ha accolto a braccia aperte: il Sistema Bibliotecario Vibonese. Dal punto di vista di una associazione di genitori e familiari di persone con autismo, devo dire che indubbiamente mette un pò tristezza dover fare un'analisi di questo tipo. Ma abbiamo scelto di vivere qui e di continuare a farlo. Come associazioni siamo attiv proprio con la diffusione del sistema della progettazione individuale prevista dall'art. 14 della Legge 328/2000, basata sul sistema ecologico della Qualità delle Vita, una grande opportunità di coinvolgimento di servizi sociali, servizi sanitari, scolastici e di inclusione lavorativa, oltre che del tempo libero».