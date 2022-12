I regali più belli? Quelli solidali

A Natale sono tutti più buoni! Un vecchio adagio un po’ retorico, ma anche un po’ vero. Ed è in occasione di questa festa cristiana che la fantasia di associazioni grandi e piccole si scatena alla ricerca dell’oggetto originale, del classico che va sempre, della formula giusta per raccogliere fondi a favore della propria causa. I più accorti iniziano con settimane di anticipo a proporre doni virtuali o fisici brandizzati dall’organizzazione che possano raccontare anche a chi riceve il regalo quanto questo contribuisca a una buona causa o a un progetto. Ma è soprattutto nelle ultime settimane prima di Natale che le proposte si moltiplicano.

Quest’anno sono tornati in grande spolvero i temporary shop, negli ultimi due anni a farla da padroni sono stati i negozi virtuali che ormai tutti hanno imparato a utilizzare, ma ora molte organizzazioni hanno puntato ai temporary shop. Sul fronte idee regalo, invece, non si segnalano particolari novità: tanti panettoni, dolci, oggetti di ogni tipo meglio se in materiale riciclato o ecosostenibile, come pure calendari, quaderni, agende, prodotti artigianali o realizzati da cooperative sociali. Non mancano le gift card come quella proposta dalla Fondazione Domus de Luna, impegnata nella campagna di raccolta fondi per l’acquisto di bombole di gas per famiglie in difficoltà economica e che propone i buoni regalo della "Locanda dei Buoni e Cattivi" di Cagliari: tre proposte menù per due persone (dettagli online )

Ciò che caratterizza il regalo solidale non è tanto l’oggetto in sé quanto la causa, l’obiettivo che chi dona vuole condividere con di riceve il regalo: sostenere l’associazione che si occupa di minori, contribuire a un progetto di integrazione, aiutare un’ong in un progetto di cooperazione internazionale, favorire la ricerca per una malattia….

Un aiuto ai più piccoli

Guarda ai bambini vittime della guerra in Ucraina il tradizionale appuntamento di Aibi-Amici dei Bambini che dal 16 dicembre apre il suo temporary shop solidale di Natale (Milano via Tortona, 30). Parliamo di il “Bello che fa bene - Christmas 2022” che propone anche la mostra fotografica “Bambini per la Pace” con le immagini degli interventi di emergenza che l’organizzazione sta portando avanti dall’inizio del conflitto in Ucraina. Al temporary shop si possono acquistare gli oggetti donati ad Aibi da oltre 40 aziende amiche e che sosterranno i progetti dedicati ai minori in Ucraina, Moldavia e Italia.