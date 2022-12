Un reddito alimentare per 3 milioni di indigenti

Seicentomila bambini, 337mila anziani, 3 milioni di italiani. Sono i numeri di un'emergenza di cui si parla troppo poco, sono gli italiani che hanno bisogno di aiuto per mangiare, tramite mense o pacchi alimentari.

Numeri aumentati del 12 per cento rispetto all’anno precedente, secondo l'analisi di Coldiretti basata sul rapporto 2022 del Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti.Una condizione devastante perché non solo economica, ma che riguarda l'idea che uno Stato dovrebbe avere per la persona, per la sua dignità. Uno Stato che non riesce a garantire a una famiglia, a bambini in povertà assoluta almeno la possibilità di mangiare è uno Stato che viene meno ai suoi compiti primari, essenziali, costituzionali.

L'accesso al cibo è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dal 1948 nell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: «Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione». Negare il diritto al cibo significa negare le condizioni minime e necessarie per garantire che a pieno la vita democratica di un cittadino.Inoltre, non solo il numero delle persone in povertà assoluta aumenta.

C'è, purtroppo, di più. Il caro energia, l'inflazione, le diseguaglianze sempre più crescenti colpiscono pensioni basse, lavoratori con stipendi miseri e disoccupati. E così cresce sempre di più il numero di italiani che non riescono nemmeno più a fare la spesa per mangiare.