Anziani, tutta un'altra vita

Nel paese più vecchio d’Europa, con 14 milioni di over65, alla vecchiaia non ci si pensa. Cronicità e long term care sono qualcosa con cui avremo tutti a che fare per almeno vent’anni della nostra vita, ma non c’è alcuna programmazione né a livello individuale né a livello di politiche pubbliche. Il Paese non può più far finta di nulla. La demografia parla chiaro, la frammentazione e l’inadeguatezza dei servizi attuali pure. L’urgenza di una riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti sta tutta qui, in questo paradosso.

Con la copertina del nuovo numero Vita accende un faro sugli anziani del nostro Paese e in particolare sugli anziani non autosufficienti: persone e famiglie che la politica troppo spesso dimentica, come dimostra il fatto che questo settore del welfare è uno dei più deboli. Una copertina che vuole accompagnare e sostenere quella riforma della non autosufficienza prevista dal Pnrr ma che finora, però, ha mosso soltanto il suo primo passo: il 10 ottobre 2022 il governo Draghi, come suo ultimo atto, ha approvato uno schema di disegno di legge delega, ora nelle mani del governo Meloni. I tempi sono strettissimi: il governo deve prendere in mano la delega, acquisire l’accordo in Conferenza Stato Regioni e inviarla al Parlamento, che entro marzo 2023 la dovrà approvare. Poi ci sarà un anno di tempo per scrivere i decreti delegati. Una sfida epocale, che il Paese non può perdere.

Riforma non autosufficienza, cosa c'è e cosa manca

Il capitolo 1, curato da Sara De Carli, traccia una panoramica della situazione attuale, fra numeri, nuovi bisogni, bisogni non riconosciuti. Lo fa con le voci autorevoli di Livia Turco, che ha presieduto il gruppo di lavoro ad hoc del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Cristiano Gori, coordinatore del Patto per la Non Autosufficienza, Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione italiana di psicogeriatria, Eleonora Vanni, presidente di Legacoopsociali e Marco Predazzi, presidente della cooperativa Il Melo di Gallarate, uno dei maggiori esperti in Italia di residenzialità leggera. Una pluralità di voci unite nel ribadire alla politica che la riforma è sia necessaria sia urgente, perché i 3,8 milioni di anziani non autosufficienti e le loro famiglie attendono già ora una risposta adeguata ai loro bisogni, risposta che oggi non hanno.

Qual è il nuovo sistema immaginato dallo schema di disegno di legge delega? Quali novità si vorrebbero introdurre? Cosa cambierebbe per le famiglie? E quali sono invece i punti su cui c’è ancora da lavorare? Lo schema di disegno di legge delega ha ancora molta strada da fare, ma è il punto di partenza. Cinque esperti spiegano e commentano i cinque pilastri della riforma: accesso unico e semplificazione dell’accertamento, con Fabrizio Giunco di Fondazione Don Carlo Gnocchi; una nuova residenzialità, con Luca Degani di Uneba Lombardia; una nuova assistenza domiciliare che non solo unifica le attuali Adi e Sad ma avrà una durata adeguata di bisogni dell’anziano, con Giuseppe Maria Milanese di Osa; la previsione della specificità di chi arriva all’età anziana con una disabilità pregressa, con Vincenzo Falabella di Fish; la revisione dell’indennità di accompagnamento con Cristiano Gori del Patto per la Non Autosufficienza.

Sabina Pignataro ha invece indagato, con altri osservatori qualificati, i punti deboli dell’attuale schema di legge delega, che al momento è senza risorse (Paolo Pigni, Fondazione Sacra Famiglia), senza personale (Virginio Brivio, Commissione Pnrr di Uneba Lombardia), senza badanti (Andrea Zini, Assindatacolf), senza cure palliative (Stefania Bastianello, Aisla), senza sperimentazione (Stefano Granata, Confcooperative Federsolidarietà).