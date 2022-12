Fake-ong, lobbisti e Pr d'assalto, ecco l'astroturfing made in Ue

Non solo Big Tech, lobbies industriali, energetiche o chimiche. Bruxelles è invasa anche da associazioni, ong, consultancies e organizzazioni di Paesi terzi che si occupano di temi sociali, tra questi anche diritti umani, migrazione.

Negli ultimi tempi non è difficile incappare in uffici a Bruxelles che hanno le loro sedi principali, non solo in altri Paesi, ma proprio in altri continenti. Alcune organizzazioni di Paesi terzi partecipano anche a progetti europei, è il caso spesso di agenzie di comunicazione che vincono bandi europei, anche per la comunicazione di istituzioni Ue e di progetti europei, o di uffici europei di think tank o network accademici americani ad esempio che si occupano anche di temi sociali.

In generale, “nel Registro Ue per la trasparenza ci sono almeno 12mila entità registrate, ma ovviamente alcune società di lobby/consulenza hanno diverse persone che lavorano per loro”, commenta a VITA Hans Van Scharen , ricercatore di Corporate Europe Observatory-Ceo.

Il ricercatore di Ceo ne stima 30mila di lobbisti che lavorano a Bruxelles, con un budget annuale totale di 2 miliardi, “ci sono anche molte società di Paesi non Ue rappresentate a Bruxelles, ma non abbiamo dati precisi al riguardo”, aggiunge.

Per Corporate Europe Observatory, le lobbies industriali sono in numero decisamente maggiore rispetto alle ong e associazioni non profit. Ma c’è da dire che “dall'entrata in vigore delle nuove norme sul registro Ue per la trasparenza nel 2021, le ong non sono più obbligate a compilare molti dati finanziari, che potrebbero essere problematici o costituire una scappatoia”, ha spiegato il ricercatore. In questo modo è certamente difficile risalire ai finanziamenti, da quali realtà le ong che non forniscono dati sono finanziate o che tipo di donazioni ricevono e quindi anche tutte le cause per cui fanno attività di lobby e le loro dimensioni. Se si aggiunge questa “scappatoia” al fatto che le lobbies di Paesi terzi, seppure dal 2021 dovrebbero essere registrate, non hanno sanzioni o meccanismi di controllo se non si segnano al registro per la Trasparenza Ue, e qui la falla nelle regole Ue sembra evidente nel lasciare aperti a possibili infiltrazioni criminali, come nelle cronache di questi giorni sul Qatargate, la vicenda di corruzione che sta coinvolgendo deputati (del gruppo Socialisti & Democratici, ndr) del Parlamento europeo e il loro assistenti, vicenda che sembra essere solo all’inizio.

«Le ong sono soggette alle stesse regole dei normali lobbisti aziendali. Ma mentre per un lobbista d'affari - di un'azienda o di un'associazione industriale - sarà difficile nascondere le proprie origini e i propri interessi, la creazione di una ong per rappresentare interessi d'affari (il cosiddetto astroturfing: una tecnica di marketing scorretta per far sembrare spontaneo un messaggio o consenso, spesso utilizzata da persone retribuite con metodi non trasparenti ) o di un Paese straniero, può permettere di nascondere le proprie origini. L'attuale registro fa poco per rimediare a questa situazione. I casi di astroturfing, ad esempio, o di gruppi di facciata, non vengono mai scoperti dai funzionari che gestiscono il registro, a quanto ricordo”, spiega anche un altro ricercatore di Ceo, Kenneth Haar.

Secondo la piattaforma Integrity Watch che raccoglie i dati delle organizzazioni che si iscrivono al Registro Ue per la Trasparenza, nel dicembre 2022 sono presenti almeno 2.324 che sono ong, piattaforme, network e simili. Sempre tra queste, 799 tengono incontri di alto livello con la Commissione europea. Cercando ad esempio i temi trattati dalle lobbies a Bruxelles, i diritti umani figurano 3.943 volte tra gli scopi, contenuti di dossier e incontri con rappresentanti delle istituzioni Ue, 648 sulla migrazione e 108 sui visti. Se si cerca lavoro escono 4.242 risultati, 563 per lavoratori e 3.403 sui lavoratori e diritti. Tra le ong, piattaforme, network e simili, secondo la piattaforma Integrity Watch, 124 sono Usa. “Non ci sono dati sulle lobbies straniere, ma abbiamo scoperto che molte evitano di registrarsi nel registro delle lobbies. Alcune utilizzano, ad esempio, studi legali e think tank come veicoli di lobby e non vengono mai iscritte nel registro. Quindi è quasi impossibile quantificare.