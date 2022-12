Il cibo in transizione in dieci atti

È proprio nelle pieghe della filiera alimentare però che sta emergendo un attivismo sempre più diffuso che nel piccolo e dal basso lancia la sua sfida nel nome della lotta allo spreco, della sostenibilità e dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, considerati non più come clienti necessari per alimentare la domanda di cibo a buon mercato e bassa qualità, ma come alleati di un nuovo modello produttivo.

Partecipazione, socializzazione, fraternità, benessere: è attraverso queste parole d’ordine che sta venendo alla luce una sorta di transizione alimentare con potenzialità in grado di ri-orientare i meccanismi distorti del mercato.

Il compito che ci siamo assunti, come attori del racconto sociale di questo Paese, è quello di dare visibilità e quindi concretezza e replicabilità alle esperienze più promettenti in termini di modelli economici e sociali.

Il book che potete scaricare dal link sottostante nasce da questa consapevolezza e dal lavoro di scouting e narrazione che facciamo ogni giorno online su Vita.it e ogni mese su Vita magazine.

In queste pagine raccontiamo esperienze (ne abbiamo scelte dieci, ma continueremo a raccontarne molte altre nei prossimi mesi sia sul sito, sia sul giornale) che testimoniano come dietro il cibo ci sia un mondo straordinario di conoscenza, cultura e impegno sociale.

Si tratta di esperienze straordinarie per capacità di impattare sulla propria comunità di riferimento, straordinarie ma al tempo stesso tutt’altro che rare.

Molto differenti, per genesi e modelli operativi, lette in controluce hanno una medesima filigrana: la visione sociale e imprenditoriale di considerare i bisogni (delle persone con disabilità piuttosto che dei lavoratori sfruttati e così via) come leve per costruire meccanismi di fraternità, anche economica. Perché, citando un grande sociologo francese Edgar Morin, il problema principale del nostro tempo non è legato a questioni giuridiche, come la libertà, ma è legato alla fraternità; è la fraternità infatti che produce appartenenza a una comunità. I diritti legati alla libertà da soli non basterebbero. Tornando a Ippocrate: è questa la medicina di cui abbiamo bisogno.

Buona lettura.

Nel book - scaricabile gratuitamente in formato digitale a questo link , previa registrazione - sono raccontate queste storie: