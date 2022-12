Le imprese sociali, uno strumento di innovazione

Per Paolo Venturi, direttore di Aiccon, la complessità ed eterogeneità delle imprese sociali è un valore «Quando uscì la legge ci si chiedeva “che ne sarà delle cooperative sociali?” oggi vediamo che le cooperative sociali si dotano di imprese sociali per poter allungare la filiera». Si tratta in pratica di uno strumento per fare innovazione orientando verso l’impatto sociale.

Sulla nuova fiscalità e le altre misure di promozione è intervenuto Gabriele Sepio, segretario generale Terzjus sottolineando i diversi temi sul tappeto quali la defiscalizzazione degli utili investiti, gli incentivi alla capitalizzazione e le premialità previste dal decreto 117. Per Stefano Granata, presidente di Federsolidarietà è fondamentale l’esistenza di un ecosistema pur dicendosi stupito della crescita delle imprese sociale «malgrado la riforma fiscale non sia arrivata ancora la traguardo. Ma è evidente che nel nostra Paese è presente un sentiment che favorisce questa forma soprattutto tra i giovani».

La dimensione europea è stata affrontata da Gianluca Salvatori, Segretario Generale Euricse e in videoconferenza da Alessia Di Gregorio, vicecapo unità “Prossimità, Economia sociale & Industrie creative” Dg Grow della Commissione europea. A concludere l’incontro Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere che nel sottolineare come «le imprese che investono in relazioni sono quelle più performanti e che assumono persone più qualificate» ha parlato di un’ibridazione tra Terzo settore ed economia «ci sono realtà economico sociali che si prefiggono di crescere. La dimensione sociale dell’economia e la dimensione economica del sociale: per questo le imprese sociali sono una componente importante della forza della nostra economia».

In apertura photo by Patrick Perkins on Unsplash