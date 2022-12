Nasce Crowdnet, la piattaforma che spinge alla condivisione della responsabilità

Con il claim “Condividiamo Responsabilità”, oggi si presenta CROWDNET, la piattaforma di crowdfunding donation del Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Napoli(CSV Napoli). E’ davvero una buona notizia per molti motivi: Napoli, una città in caduta libera nelle classifiche sulla qualità della vita, si dota di uno strumento innovativo di raccolta fondi a beneficio delle cause sociali, civili e culturali; Napoli, città pioniera nel crowdfunding donation qualche anno fa con la piattaforma Meridonare, riafferma la sua volontà di chiamare a raccolta le forze migliori della città per attivare progetti medi e piccoli di riqualificazione del proprio territorio di rigenerazione della sua comunità, ben sapendo che queste iniziative dovranno stimolare le istituzioni a fare di più e meglio perché la città diventi più vivibile e sostenibile. Ora con Crowdnet torna prepotente il richiamo alla condivisione della responsabilità per favorire il benessere sociale.

CSV Napoli vede nell’innovazione tecnologica un’opportunità per sviluppare una nuova frontiera del welfare - come si dice nel libro pubblicato per Egea poche settimane fa da Francesco Longo e Franco Maino “Plataform Welfare” - che possono aiutare a mettere le nuove tecnologie a servizio dello sviluppo umano,favorendo processi di coinvolgimento delle comunità nella soluzione condivisa dei problemi che vivono. Una sfida, poi, la scelta di proporre la prospettiva della responsabilità sociale condivisa come cornice entro la quale favorire la nascita di nuove alleanze efficaci tra quella parte del mondo profit aperto a logiche di corporate social responsability e le realtà del volontariato e del terzo settore; una sfida ancora più significativa se si pensa alla necessità dei Centri di servizio di ripensare ruoli e modalità di agire per la promozione e il sostegno del volontariato all’indomani di una riforma del Terzo settore entrata ormai in dirittura di arrivo grazie al concreto avvio del Runts. Il nuovo codice del Terzo settore spinge tutti gli attori di questo sistema verso quella maggiore accountability e trasparenza che la piattaforma Crowdnet garantisce.