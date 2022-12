Povertà, consegnare una “borsa di cibo” è il primo passo per coltivare una relazione

Secondo i dati istat del 2021, in Italia 5,6 milioni di persone vivono in povertà assoluta e 8,8 milioni in povertà relativa. Il progetto “Contrasto alla povertà in Italia” è una prosecuzione del lavoro che padre Vincenzo Barbieri, fondatore di Coopi, portava avanti in prima persona dal 1999 nell’area di Milano e che l’Organizzazione ha preso in carico, all’indomani della sua scomparsa, con l’aiuto di volontari e di operatori a tempo pieno per il coordinamento di tutte le attività.

Ad agosto 2022 l’organizzazione è arrivata a distribuire il totale dell’anno precedente: 35 tonnellate di cibo. «Una parte dei prodotti che recuperiamo - pasta, passate, riso, legumi, e anche articoli per l’infanzia nel caso nella famiglia ci fossero bambini - arriva dal Banco Alimentare; e poi un’altra parte l’acquistiamo finanziandoci principalmente con i fondi del 5x1000 e attraverso la campagna "Dona il cibo a chi non ne ha"».

La distribuzione avviene principalmente per le famiglie del quarterei di San Siro e in alcune zone di Quarto Oggiaro. «Abbiamo», continua Miccoli, «un punto di distribuzione presso la nostra sede in via de Lemene e in Piazza Selinunte, dove abbiamo anche aperto uno sportello, il martedì e giovedì mattina, dove raccogliamo le difficoltà e indirizziamo le persone verso le associazioni del quartiere specializzate in reinserimento lavorativo e sociale, appoggio alla genitorialità, supporto legale. Crediamo che la consegna di una borsa di cibo sia il primo passo per coltivare una relazione con le persone».