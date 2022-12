Un soggetto collettivo per Napoli est

Nell’area est di Napoli operano numerosissime associazioni, fondazioni, soggetti pubblici e privati alla continua ricerca di risposte realizzabili per far fronte ai problemi sociali, culturali ed economici. L’idea di una collaborazione tra Università e territorio nasce dall’osservazione delle difficoltà che la molteplicità delle realtà territoriali incontrano spesso a coordinarsi fra di loro e gli attriti nella comunicazione con la pubblica amministrazione, proprio in virtù della loro pluralità.

Come si è lavorato? Gli studenti hanno costruito un database delle realtà presenti, ne sono state censite 40 e hanno partecipato all'indagine 29 organizzaizoni.

È emerso che per l’86% degli intervistati è molto importante per lo sviluppo dell’area di Napoli est immaginare la nascita di un soggetto collettivo in grado di rispondere alle problematiche sociali ed economiche dell’area; per l’83% il soggetto associativo deve realizzare progetti comuni (in particolare per il 93% un progetto di valorizzazione della linea di costa e per l’86%un progetto di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dell’area); più dell’80% ritiene che la creazione di un soggetto associativo possa favorire la collaborazione con gli Enti Locali e con l’Università.

Gli studenti hanno presentato i risultati della ricerca sono stati presentati ieri 14 dicembre nella sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II, hanno parteciato Dora Gambardella, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II e di Francesco Pirone, coordinatore del corso di laurea in Innovazione Sociale. La ricerca è stata introdotta da Stefano Consiglio, presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha coordinato dell'indagine.