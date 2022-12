Famiglie impoverite, le reazioni ai dati Acli

Per Leonardo Becchetti, professore a Roma Tor Vergata e uno dei massimi studiosi dell'Economia civile in Italia, «il prossimo anno l’inflazione avrà un impatto ancora più forte sul reddito delle famiglie. Un grosso problema nel nostro paese è l’accesso alle cure, come dimostrano i dati che hanno raccolto le Acli. In questa ricerca», ha proseguito, «noi osserviamo i sopravvissuti, quelli che hanno continuato a presentare la dichiarazione dei redditi ai Caf Acli. Ma c’è stata una perdita del 15% del campione, persone che sono sparite e che ci fanno pensare che i risultati sono peggiori. C’è un aumento della povertà complessiva delle famiglie e della povertà sanitaria. Abbiamo sprecato 70 miliardi per pagare le bollette, soldi che avremmo risparmiato se fossimo stati più avanti nel processo di transizione. L’Italia ha bisogno di politici che liberino le energie della società civile, non ha bisogno di soldi».

Secondo Becchetti si deve puntare «sull’amministrazione condivisa: le associazione possono mettere a disposizione dell’ente pubblico preziose informazioni, come stanno facendo le Acli. C’è bisogno di una sinergia più forte tra classe politica e società civile».