Grazie al Papa ho capito di più il mio Servizio civile

«Vi incoraggio ad essere testimoni di bontà, di tenerezza e di amore gratuito con tutti, specialmente con le persone più fragili», li aveva esortati Papa Francesco.

Ieri a Roma, nella Giornata nazionale del Servizio civile, il pontefice aveva dato appuntamento nell’udienza del mercoledì, nella grande Sala Nervi, anche ai volontari di tante associazioni. Fra loro una delegazione dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze – Anpas, di cui faceva parte Alexa, giovane volontaria, che ha accettato di scrivere per VITA un piccolo diario. Eccolo.

«Quando sono arrivata questa mattina in Vaticano, in divisa, con la sciarpa bianca del Servizio Civile, ho pensato ai tanti trasporti in sede, gli autisti senza noi ragazzi del servizio civile a dar loro una mano, il telefono di servizio che sarebbe potuto squillare in qualsiasi momento... e noi? Noi eravamo lì, in piazza San Pietro. Mentre la pioggia faceva da sottofondo a questi pensieri ho guardato le persone che erano li, in fila come me. C'era una signora anziana accompagnata dal figlio che spingeva la sua sedia a rotelle. Aveva uno sguardo incuriosito. Cercava di guardare al di là delle transenne, oltre la fila, con aria speranzosa e forse è stato in quel momento che ho realizzato che anche la nostra presenza e la nostra testimonianza era comunque importante e che questa giornata era per me e per tutti e tutte noi un'opportunità.

Passati i controlli, siamo arrivati nell'Aula Paolo IV. Sotto la scultura bronzea della Resurrezione, c'erano gli interpreti in attesa il Papa che è arrivato poco dopo, spiccando con il suo abito bianco tra i vortici della scultura.