Imprenditoria a impatto sociale, riparte il programma Impact Your Talent

Al via la terza edizione di Impact Your Talent, il programma formativo che punta a favorire la crescita di nuove competenze nei settori dell’imprenditoria sociale e della finanza a impatto sociale in Italia. L’iniziativa della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing) è realizzata dalla Sda Bocconi, che vanta notevole esperienza nella formazione manageriale di organizzazioni profit e non profit. Le prime due edizioni dell’evento avevano registrato la partecipazione di 48 corsisti.

Impact Your Talent nasce nel solco dell’eredità valoriale e accademica del professor Giordano Dell’Amore, economista, banchiere, politico, presidente del World Savings Banks Institute e della Cassa di risparmio delle Province lombarde. Dell’Amore è stato anche rettore dell’Università “Luigi Bocconi” e fondatore della Fondazione Giordano Dell’Amore, rilanciata oggi da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.

Il programma offre un percorso di formazione dedicato a imprenditori (già attivi o futuri) contraddistinti da un’elevata vocazione per l’impatto e l’innovazione sociale. L’obiettivo del programma è favorire la diffusione e il consolidamento di competenze manageriali e imprenditoriali che possano supportare i partecipanti nella loro crescita professionale e nello sviluppo di progetti ad alto valore sociale, ambientale o culturale. Impact Your Talent si caratterizza per il programma di studi che affronta trasversalmente i temi dell’imprenditoria sociale e dell’impact investing, offrendo a ogni partecipante la possibilità di entrare in contatto diretto con realtà già attive e di confrontarsi con casi concreti ed esperienze dirette sul campo.

Il programma approfondisce, tra gli altri, i seguenti temi: leadership, organizzazione e strategia aziendale, innovazione e impenditorialità, sostenibilità economica e finanziaria e misurazione dell’impatto sociale. Si caratterizza, inoltre, per l’elevata personalizzazione rispetto ai fabbisogni formativi e per l’offerta di una metodologia didattica coinvolgente e articolata, anche con momenti dedicati allo sviluppo concreto di progetti imprenditoriali.

Le candidature resteranno aperte in via prioritaria dal 15 dicembre 2022 al 17 gennaio 2023, con estensione fino al 17 febbraio 2023.