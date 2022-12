La rete dei ragazzi fuori famiglia premiata a Bruxelles

«Dedichiamo questo premio a tutti i care leavers della nostra rete. Grazie a loro e alla loro voglia di offrire le loro storie e il loro impegno con coraggio, altruismo e determinazione, possiamo consolidare ogni giorno l’intenzione di lottare per la promozione dei diritti dei bambini e dei giovani presi in carico dal sistema di protezione dell’infanzia»: così dichiarato Federico Zullo, presidente di Agevolando, nel suo intervento durante la cerimonia di premiazione del Civil Social Prize dell'European Economic and Social Committee (Cese nella sigla italiana).

Agevolando infatti - un’organizzazione di volontariato che lavora con e per i ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza “fuori famiglia” (care leavers) per promuoverne l’autonomia, il benessere psicofisico e la partecipazione attiva – ha vinto il terzo premio dell'annuale Civil Social Prize promosso dal Cese. La premiazione si è tenuta oggi a Bruxelles. Agevolando è stata premiata per aver promosso il Care Leavers Network, una rete informale a livello nazionale di giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni con esperienza nel sistema di accoglienza, i cui obiettivi principali sono incoraggiare le opportunità di scambio, apprendimento e riflessione e formulare raccomandazioni per orientare le politiche e gli interventi per le strutture di accoglienza e di affidamento.