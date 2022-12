A San Siro sport e sociale si incontrano su “Pattinamondo”

L’ex mercato di piazzale Selinunte

Il Comune ha assegnato tramite bando, per un anno, l’ex mercato comunale di piazzale Selinunte, che nei piani di Palazzo Marino verrà riqualificato definitivamente con un ulteriore bando di prossima uscita. Questo primo bando, vinto dal Csi in partnership con il consorzio Sir e l’associazione Kayròs di don Claudio Burgio, «offrirà a grandi e piccini offerte socioculturali e sportive, compresa questa pista di pattinaggio attiva durante tutte le festività natalizie - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri del Comune di Milano -. Sarà un momento di aggregazione e di incontro per tutto il quartiere e, allo stesso tempo, spero possa essere per tanti milanesi un’occasione per trascorrere momenti di festa e di svago in piazzale Selinunte». Il referente del Csi Massimo Achini raccoglie con entusiasmo la sfida: «Stiamo progettando attività a tutto tondo, questo inverno e anche per l’estate a partire da metà luglio. Portare lo sport dappertutto, nelle strade e tra la gente, è il nostro obiettivo, a maggior ragione in aree difficili. Per i ragazzi non inseriti in percorsi di crescita strutturata il gioco è un acceleratore nel cammino verso modelli di socialità sana».

Domani, sabato 17 dicembre, alla presenza delle autorità cittadine e con la partecipazione dei pattinatori della Geas Ghiaccio, verrà inaugurata la pista di viale Aretusa realizzata grazie all’investimento di Fondazione Equita, ente del Terzo settore del Gruppo Equita. Una pista che sarà riferimento positivo di gioco e aggregazione per tutto il quartiere e per chiunque vorrà recarvisi. Sino al 15 gennaio la pista sarà aperta al mattino e al pomeriggio con orari serali durante i sabato sera, tutto al costo di soli 3€ per il noleggio pattini.

Ci saranno attività motorie per bambini e anziani al mattino e pomeriggi a tema per gli adolescenti: dalla break dance al judo, dalle arti circensi al fitness con la musica. «Pochi scommetterebbero su questo territorio, noi siamo invece convinti che si sta generando e si genererà qualcosa di sorprendente. Vorremmo organizzare anche eventi in piazza e magari tornei tra cortili. Ci si può sfidare in moltissime cose, dal ballo alla cucina, ma lo sport resta una delle chiavi di volta su cui puntare», aggiunge Achini. Don Claudio conferma: «Lo sport come opportunità educativa oltre che ludica è centrale, i giovani allenano il rispetto verso l’avversario e verso le regole. I tornei in alcuni casi, se si può dire così, fanno miracoli». In questo senso si stanno muovendo anche il Tribunale per i minorenni guidato dalla presidente Maria Carla Gatto con la procura, il Centro per la giustizia minorile, l’Ordine degli avvocati e il Coni con un protocollo per inserire i giovani sottoposti a procedimento penale in attività sportive che diventano parte integrante del percorso di recupero. Nel caso del mercato di piazzale Selinunte, non essendo la gestione permanente, non si investirà in un vero e proprio campo da calcio ma il Csi e Kayròs formeranno comunque le squadre in vista dei due grandi tornei annuali Csi e chiederanno ospitalità per gli allenamenti agli oratori di buon cuore. La presidente del Municipio 7 Silvia Fossati, tiene alta l’attenzione sui progetti in Selinunte: «Vogliamo arricchire le nostre piazze, renderle più belle e attrattive perché il quadrilatero di San Siro possa essere anche questo. Una risposta del Municipio, in un gioco di squadra, che offre una occasione di aggregazione e svago non solo agli abitanti della zona ma a tutti coloro che volessero venire a conoscere questo luogo. Quando le istituzioni lavorano insieme alle associazioni del Terzo settore e i partner del privati che sponsorizzano, la città e i suoi abitanti ne guadagnano».