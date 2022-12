Fondazioni d'origine bancaria, ong e associazioni: l'alleanza accogliente

Oggi 103 milioni di persone sono rifugiate, senza diritti e in cerca di aiuto. Un record drammatico, se si considera che secondo il Rapporto Migrantes 2022, la cifra è addirittura raddoppiata in 10 anni. Così come mutano le aspettative di vita delle persone, è necessario rimettere in discussione anche gli orizzonti di accoglienza e integrazione per chi fugge da guerre, dittature e persecuzioni.

Alla vigilia della Giornata Internazionale per i diritti dei migranti del 18 dicembre, sono 27 le organizzazioni che si sono messe in rete per ridisegnare nuove strategie di cooperazione internazionale, molte delle quali illustrate durante l’evento Oltre i confini. Esperienze di migrazioni, in cui le Fondazioni di origine bancaria, le ong e il Terzo settore hanno raccontato le buone pratiche per garantire i diritti di 85mila persone in quattro anni.

Per affrontare la sfida migratoria entrano così in gioco diversi attori con il “Progetto Migranti”, che ha permesso di accogliere circa 80mila migranti in fase di passaggio, dando loro sostegno psicologico, sanitario, sociale e legale nei luoghi di frontiera. «Non è strano che le fondazioni di origine bancaria perseguano scopi di attività sociale», ha spiegato Giorgio Righetti, direttore generale di Acri, «perché non dovremmo fare tutto ciò che serve per promuovere lo sviluppo della comunità?».

Attivo da quattro anni e sostenuto da 14 Fondazioni, il progetto è intervenuto su tre direttrici: il consolidamento del meccanismo dei corridoi umanitari; il sostegno ad attività di assistenza sanitaria e giuridica ai migranti giunti da poco o in fase di passaggio e, infine, il supporto alle attività di soccorso in mare.

In questo modo, Fondazioni di origine bancaria, organizzazioni del Terzo settore e ong hanno dato vita a una vasta rete di solidarietà per sperimentare alcune risposte concrete alle criticità dei flussi migratori, tramite pratiche di soccorso, accoglienza, integrazione e tutela dei diritti dei migranti che raggiungono il nostro Paese. Piccole esperienze di accoglienza diffusa, che potrebbero rappresentare modelli da cui partire per progettare iniziative più ampie.

Promuovere una cultura della migrazione

A distanza di anni dalla retorica sui “taxi del mare”, l’Italia ancora manca di modelli di accoglienza fondati su approcci sistemici.

«Il nostro compito in questi anni è stato sicuramente elaborare e diffondere una cultura della migrazione», è intervenuto Vincenzo Cesareo, segretario generale di Fondazione Ismu, «avere un approccio pragmatico alle migrazioni, non vuol dire però essere neutrali o non avere un’opinione, semmai non limitarsi a considerazioni meramente ideologiche: per esempio ci siamo accorti che studiando i flussi in entrata nel nostro Paese, era necessario considerare anche quelli dai Paesi di provenienza. La cosa più importante è ammettere che nessun Paese può farcela da solo in questa sfida, soprattutto l’Italia. Abbiamo bisogno del sostegno della Ue».

Di fronte ai nuovi flussi migratori provenienti dall’Afghanistan e dall’Ucraina, le Fondazioni (tramite il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e il Fondo nazionale iniziative comuni di Acri) si sono attivate per sostenere le attività di diverse reti di ong ed enti del Terzo settore. Oltre a rispondere alle emergenze, le Fondazioni lavorano anche sul lungo periodo e a livello internazionale, promuovendo progetti di cooperazione allo sviluppo e di promozione del ruolo delle diaspore in Italia.

«Solo l’anno scorso abbiamo accolto 1.400 minori afghani, molti di questi sono stati aiutati grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile», ha raccontato Caterina Boca, capofila del progetto “Con i bambini afghani”, «In questo modo abbiamo costruito nuovi percorsi di inclusione e promosso delle azioni che valorizzino le capacità dei bambini, grazie a una rete di 130 enti su tutto il territorio nazionale che hanno aderito al progetto e ben 86 partner locali, associazioni che si sono interfacciate con genitori e famiglie».

Fare rete sul territorio

Anche se l’occhio del mondo volge ora sul conflitto tra Russia e Ucraina, «solo quest’anno abbiamo registrato 37 nuove emergenze: molti fondi e risorse umanitarie sono state indirizzate all’Ucraina, ma ciò non ha comportato però un aumento di donazioni», ha spiegato Riccardo Clerici di Unhcr, «molti progetti sono rimasti scoperti in termini di risorse come il Sudan».

A distanza di 70 anni dalla sua fondazione, l’Unhcr riconosce il contributo di Acri affinché questi progetti non vadano perduti. «Le fondazioni permettono di lavorare a livello locale, un modello che noi sosteniamo, basti pensare che gli stakeholder hanno permesso di aiutare circa 15mila rifugiati in Italia». Si pensi, per esempio, alle numerose difficoltà sostenute dai rifugiati che vogliano creare dei conti correnti bancari. «Senza documenti è impossibile», ha proseguito, «ecco che allora il sostegno degli enti locali, anche bancari, o dei Comuni, diventa fondamentale per spronare a procedure eque nell’accoglienza, che è ciò di cui si occupa Acri da anni».

Attraverso il Fondo nazionale iniziative comuni, costituito in Acri, le Fondazioni hanno contribuito a soccorrere soprattutto la popolazione ucraina fuggita a causa del conflitto, sostenendo diverse organizzazioni. Avsi, Piccoli Comuni Welcome, Fondazione Migrantes, Refugees Welcome, Scholars at Risk e Oxfam supportano l’autonomia e l’integrazione in Italia di circa 1.300 profughi ucraini fuggiti a seguito dell’invasione da parte della Federazione Russa (febbraio 2022). Questi progetti hanno previsto: accoglienza diffusa presso famiglie italiane e parrocchie, corsi di lingua italiana, iniziative di sostegno all’integrazione e alla ricerca di occupazione, borse di studio per studenti universitari, attività ludiche e di supporto psicologico per i bambini.