Le giocatrici del Milan in aiuto all’Emporio della solidarietà

«In questo momento di profonda difficoltà per tante famiglie, dovuto alla crisi post-pandemica e al veloce incremento dei prezzi anche dei beni più essenziali, è importante per Fondazione Milan dare un contributo insieme a tutta la famiglia rossonera. In particolare» continua Rocco Giorgianni, segretario generale di Fondazione Milano, «ringraziamo i partner di AC Milan che fin da subito si sono dimostrati disponibili a donare e a essere parte attiva di questa iniziativa».

Samantha Lentini, presidente di Aps La Rotonda, nel commentare la donazione ha ricordato come la Rotonda sia «un’organizzazione comunitaria che ha implementato, negli anni, una modalità strutturata di stare accanto a coloro che hanno più bisogno sostenendoli però in un percorso di ripartenza. L’aiuto ricevuto oggi dagli amici di Fondazione Milan ci consente di proseguire il nostro percorso consapevoli che nulla si realizza da soli, ma che gli obiettivi più grandi e sfidanti (primo tra tutti il contrasto alla povertà materiale) sono raggiungibili solo attraverso il contributo di una intera rete di partner capace di attivare tutte le risorse disponibili. Per questo siamo ancora più grati di questa importante donazione!».

La donazione si inserisce all’interno delle iniziative che il Club e Fondazione Milan hanno rivolto alla comunità nel corso di queste festività natalizie. Tra le altre cose, attraverso il programma Sport for Change, quest’ultima ha scelto di sostenere “Empowering women and girls through football”, progetto che intende utilizzare lo sport e i suoi valori per favorire l’emancipazione e l’affermazione sociale di bambine e ragazze nelle città di Calcutta, Kampala e Nairobi.

Nell'immagine in apertura le due giocatrice della prima squadra del Milan femminile Valery Vigilucci e Marta Mascarello - foto da ufficio stampa