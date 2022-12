Ucraina, 10 milione di persone al freddo

Come, cosa e dove donare per l'emergenza inverno in Ucraina Oggi in tutto il Paese più del 40% delle centrali è fuori uso, ciò significa blackout diffusi e interruzione delle forniture di acqua e riscaldamento: in guerra anche il freddo diventa un’arma. Il Mean, movimento europeo di azione non violenta, dopo un incontro con alcuni sindaci ucraini, ha attivato una raccolta fondi straordinaria per rispondere ai bisogni che i primi cittadini hanno indicato. La raccolta sarà attiva fino al 18 dicembre nelle città di Benevento, Milano, Napoli, Torino, Pavia, Messina e Mira, in provincia di Venezia