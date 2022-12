Povertà sanitaria, in 4 anni 203mila assistiti grazie al recupero farmaci

«Grazie a questa iniziativa», ha sottolineato Zambito Marsala, «Intesa Sanpaolo ha contribuito a sviluppare, in numerose aree del Paese, reti della Fondazione Banco Farmaceutico che si occupano del "recupero farmaci validi non scaduti", per trasformarli in un bene prezioso per chi non può accedere alle cure per ragioni economiche. Questo progetto è un’importante sfida sul fronte dell’economia circolare in quanto consente di rimettere in un circuito virtuoso di recupero e utilizzo a favore dei bisognosi, farmaci che, altrimenti, andrebbero smaltiti. Una vera e propria azione di sistema sui territori che nel tempo è diventata una buona prassi consolidata e diffusa su buona parte del territorio nazionale e che intendiamo proseguire con la Fondazione anche nel quadriennio 2022- 2025, a supporto del nostro Piano d’Impresa che prevede 50 milioni di interventi a favore delle persone più fragili, tra cui la distribuzione di farmaci».

Di Banco Farmaceutico ha parlato il presidente, Daniotti, che ha, tra l'altro, una storia particolarissima: medico, è stato ai vertici di una grande azienda farmaceutica che opera in Italia e, in pensione, ha messo a disposizione di questa realtà sociale, la Fondazione appunto, la sua competenza.

«Banco Farmaceutico», ha detto, «è una realtà piccola. Ma è il perno di un ecosistema solidale che contribuisce a fornire un reale sostegno a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di chi è povero. Grazie ai soggetti che, in ragione della propria generosità e della propria visione di un futuro sostenibile, ci aiutano, si è costituita negli anni una vera e propria filiera del dono. Di tale filiera, Intesa Sanpaolo – che ringraziamo di cuore - è uno dei compagni di strada più importanti. Senza il suo essenziale sostegno, il "recupero farmaci validi non scaduti", una delle principali modalità di raccolta di medicinali di Banco Farmaceutico, non si sarebbe potuto sviluppare e consolidare al punto in cui è oggi. Il progetto prevede la collaborazione tra numerosi attori locali quali pubbliche amministrazioni, istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni non profit, farmacie e volontari».