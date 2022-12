Emilia, coop sociali e aziende alleate per l'inclusione

Dello stesso parere anche Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Formazione dell’Emilia-Romagna, che ha dichiarato: «La cooperativa sociale, con i suoi valori forti, gioca un ruolo determinante nell’inserimento lavorativo dei disabili e rappresenta un grande patrimonio di questo territorio. Nel 2022 la Regione ha investito quasi 42 milioni di euro per l’accompagnamento al lavoro di queste categorie fragili, con l’obiettivo di far recuperare loro dignità e una propria identità attraverso l’acquisizione di un ruolo autonomo nella società. Devo dire che la cooperazione sta svolgendo un lavoro enorme e i risultati stanno arrivando anche grazie alla grande disponibilità dal sistema delle imprese. La titubanza iniziale è comprensibile, ma va superata perché quando entrano in un luogo di lavoro queste figure hanno la capacità non solo di dare una risposta produttiva adeguata ma anche di fare gruppo con gli altri lavoratori, creando un ambiente più sereno, accogliente e di valori».

Tema centrale, infatti, è la restituzione della dignità lavorativa alle persone più fragili, rendendogli indipendenza e orgoglio per il proprio operato. «Le cooperative sociali di inserimento lavorativo hanno sviluppato professionalità e modelli organizzativi necessari per poter assumere persone con svantaggi gravi, persone che altrimenti non potrebbero in alcun modo essere impiegate in contesti aziendali», ha sottolineato in conclusione Mauro Marconi, responsabile cooperative di inserimento lavorativo per Confcooperative Federsolidarietà Emilia-Romagna. «L’applicazione dell’art. 22 della legge 17/2005 rappresenta uno straordinario esempio di inclusione sociale e di concertazione virtuosa che in questa regione ha consentito nell’ultimo anno di avviare al lavoro 500 persone con disabilità. Scopo di queste cooperative sociali è dare lavoro alle persone con disabilità e svantaggi di ogni tipo; i servizi che svolgono in maniera professionale rappresentano esclusivamente uno strumento per favorire l’emancipazione e l’affermazione della persona, a prescindere dalla sua condizione»