Appalti e cooperazione sociale, il vulnus della pubblica amministrazione

«La crisi energetica e le tariffe non adeguate, in questo periodo stanno facendo assumere all’Osservatorio un ruolo ancor più importante», sottolinea ancora Pili. «A volte la pubblica amministrazione contraddice se stessa, contravvenendo alle norme del Codice degli appalti. Occorrono operatori più formati in questa materia: mi riferisco soprattutto ai responsabili unici del procedimento, noti con l’acronimo Rup. Inoltre, dovrebbero iniziare a considerare le centrali cooperative non come un settore di serie B, bensì come strutture organizzate di professionisti che meritano un degno riconoscimento economico in base alle tabelle contrattuali. Se si va sotto soglia, si mettono in difficoltà gli operatori: molti Comuni non hanno coscienza della qualità del lavoro delle persone che lavorano e dei servizi erogati. È come se a un dipendente pubblico, al momento di un concorso, venisse chiesto di accettare un ribasso del proprio stipendio oppure di migliorare i servizi a spese sue».

«Sono stati quattro anni non semplici, e gli ultimi due sono stati pure segnati dalla pandemia e dalla crisi economica», commenta Andrea Pianu, responsabile di Legacoop sociali Sardegna. «La maggior parte dei servizi sociali e alla persona, servizi di interesse generale a titolarità pubblica, viene erogata prevalentemente con procedure d’appalto ed esternalizzata. La qualità delle risposte ai bisogni dei cittadini, in campo sociale, assistenziale e sociosanitario, dipende dalla relazione virtuosa tra la pubblica amministrazione e una parte fondamentale del Terzo settore, la cooperazione sociale. Da questa relazione virtuosa dipendono anche la qualità, la dignità e il riconoscimento del lavoro professionale degli operatori che sono chiamati a progettare ed erogare i servizi. La modalità di predisposizione delle procedure, il loro svolgimento fino all’erogazione dei servizi, incide sistematicamente su più fronti. Per prevenire gli effetti negativi su utenti e operatori, in termini di qualità di servizio e del lavoro, occorre richiamare tutti alla propria responsabilità: la pubblica amministrazione, la politica, gli enti locali. Bisogna voltare pagina e puntare su cinque pilastri: qualità del lavoro, qualità dei servizi, gestione innovativa, monitoraggio della qualità, partecipazione dell’utenza. Sono aspetti che devono tenersi insieme già in fase di predisposizione del servizio, per garantire le risorse adeguate al suo svolgimento, alla sua capacità di incidere sui bisogni».