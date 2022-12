Borgomeo: non bastano i soldi, al Sud serve un nuovo modello di sviluppo

«Gli aiuti economici sono necessari, ma non sufficienti. Serve un nuovo modello di sviluppo che metta il sociale allo stesso piano dell’economico, se non prima». È da questa affermazione che parte il dialogo fra il direttore di VITA Stefano Arduini e Carlo Borgomeo che ha chiuso la seconda giornata del seminario conclusivo dell’annualità 2022 del progetto Formazione Quadri Terzo Settore-Fqts che si è tenuto a Salerno dal 16 al 18 dicembre. Borgomeo ha poi ragionato (più volte applaudito dalla platea dei quasi 300 ospiti dell'evento) su altri punti qualificanti del suo testo: la qualità delle classi dirigenti e del modello di sviluppo che hanno promosso negli ultimi 72 anni (dalla costituzione della Cassa del Mezzogiorno ad oggi) tutto maldestramente incentrato su incentivi economici, il ruolo del sociale (e quindi non solo del Terzo settore) come leva imprescindibile di sviluppo anche economico, il lavoro sociale come strumento di cambiamento, la necessità di rivedere (ma non certo eliminare) il Reddito di cittadinanza.