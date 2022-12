Il GivingTuesday continua a crescere

Un’enorme ondata di generosità. È quella che è stata registrata negli oltre 85 Paesi del mondo che hanno partecipato martedì 29 novembre scorso al Giving Tuesday, Giornata Mondiale per il Dono.

«GivingTuesday 2022 è stato un giorno di grande impatto di generosità incentrato sulla comunità, un giorno in cui le persone in ogni singolo Paese del mondo hanno dato collettivamente la priorità alla restituzione e hanno celebrato il fatto che tutti abbiamo qualcosa da donare e che tutti possiamo creare il cambiamento», ha affermato Asha Curran, co founder del GivingTuesday

Il GivingTuesday Data Commons stima che le donazioni solo negli Stati Uniti hanno totalizzato 3,1 miliardi di dollari, rappresentando un aumento del 15% rispetto a GivingTuesday 2021. 37 milioni di adulti negli Stati Uniti hanno partecipato a GivingTuesday (+6% dal 2021), contribuendo così al necessario e fondamentale sostegno a organizzazioni non profit, cause e comunità.

In Italia - precisa una nota -, l’evento conferma un aumento in termini di awarness: GivingTuesday ha raggiunto oltre 1 milione e 300 di persone sui social media con più di 1.200 mention dedicate. Inoltre, la Fondazione Aifr ha registrato nei mesi di ottobre e novembre circa 400mila visualizzazioni sul sito givingtuesday.it con un aumento del +39% rispetto al 2021.

«Straordinario: abbiamo assistito ad un grande successo per la generosità! Ogni anno che passa, siamo sempre più entusiasti e felici di monitorare tanta attenzione e attivazione in occasione del GivingTuesday. Abbiamo visto tante organizzazioni non profit e scuole aderire con forza alle celebrazioni del dono; più siamo più generiamo impatto e cambiamento», commenta Marco Cecchini, Presidente di Fondazione Aifr

Inoltre, in occasione di questa sesta edizione di GivingTuesday Italia, Fondazione Aifr ha ideato il Contest Fotografico “Scatta la generosità”: 120 sono le fotografie originali in mostra su givingtuesday.it. Ogni scatto è parte di una grande narrazione collettiva di organizzazioni non profit e scuole che hanno raccontato la bellezza della comunità solidale attraverso volti e gesti generosi.

I vincitori del Contest che hanno totalizzato più voti sono stati:

Associazione I Canuzzi di Marzia e Maria Onlus con la foto Rinascita

Associazione Culturale Le creazioni di Sara con la foto Sara e le sue perline

Si aggiungono a questi premi, le donazioni in kind messe a disposizione dei partner dell’iniziativa. Oltre a sostenere le organizzazioni e le scuole partecipanti attraverso donazioni (in denaro e non solo), l'obiettivo del Contest è stato quello di valorizzare l'impegno, la cura e la solidarietà attraverso il linguaggio universale della fotografia e celebrare la bellezza del dono ispirando sempre più persone a fare uno scatto verso azioni solidali.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di un grande network internazionale di partner; in particolare, in Italia ha il supporto di myDonor SB e PayPal e il patrocinio di Assif - Associazione Italiana Fundraiser, CSVnet e Fondazione Italia Sociale.