In farmacia per i bambini, raccolti oltre 360mila prodotti

Grande successo per la X edizione di In farmacia per i bambini della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus insieme al Network KPMG, che si è svolta dal 18 al 25 novembre (in concomitanza con la Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia). L’obiettivo dell’iniziativa nazionale è la sensibilizzazione dei diritti dei bambini e la raccolta di farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria in Italia e in Haiti, all’ospedale pediatrico Saint Damien. Partner istituzionali Federfarma e Cosmofarma, con il Patrocinio del Ministero della Salute, FOFI, Farmindustria, Assosalute e Egualia, della Regione Lombardia e delle città di Milano e Verona. Martina Colombari, madrina e volontaria della Fondazione, è testimonial dell’iniziativa. L’iniziativa contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo N.3 dei Sustainable Development Goals (UNSDG) delle Nazioni Unite, Salute per tutti e di tutte le età.

I numeri della X edizione

Per una settimana, in oltre 2.560 farmacie aderenti in tutta Italia e grazie alla partecipazione di 67 aziende amiche, sono stati raccolti 316.583 farmaci e prodotti baby-care per 47.000 bambini in povertà sanitaria in Italia e all’ospedale pediatrico Saint Damien, in Haiti. I prodotti raccolti sono stati donati ai beneficiari diretti accolti in 884 Enti che aiutano le famiglie in difficoltà, tra cui: case famiglia, comunità per minori e mamma-bambino ed empori solidali. Un risultato molto importante raggiunto grazie alla preziosa collaborazione di 5.000 volontari della Fondazione Francesca Rava e i farmacisti; i principali protagonisti della raccolta. L’iniziativa si conferma sempre più importante, considerando anche i dati Istat: nel 2021, i minori in povertà assoluta sono quasi 1 milione e 400 mila (pari al 14,2%).

One Planet, One Health

La X edizione di In farmacia per i bambini è stata dedicata al tema One Planet, One Health: all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale, favorendo l’attivazione di tutti gli anelli che gravitano attorno ai bambini a partire dalla farmacia, anello centrale in quanto servizio di prossimità per eccellenza e promotrice di iniziative a sostegno della prevenzione e del benessere.