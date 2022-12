Lo spot che denuncia i problemi della Sanità

Semplice e ben girato, il filmato continua con una seconda parte dai toni completamente diversi, decisamente positivi; una specie di rovescio della medaglia dove viene messo in luce il rapporto medico/paziente, che in Italia è ancora, prevalentemente, improntato alla fiducia nella competenza dei medici e alla gratitudine per ciò che fanno, nonostante gli annosi problemi che affliggono la Sanità ormai ovunque, anche in quelle regioni del Nord che fino a pochi anni fa, prima della pandemia, si vantavano di aver raggiunto standard di qualità assoluti.

Da tecnico della comunicazione, lo trovo un lavoro ben fatto. Se si fosse trattato di uno spot inglese, probabilmente si sarebbe fermato alla prima parte, quella che mette in scena una metafora per denunciare l’invisibilità dei problemi della Sanità agli occhi della politica. Nel mondo anglosassone, infatti, la comunicazione di denuncia o di sensibilizzazione alle problematiche sociali non teme la crudezza e a volte è condizionata dall’idea, se così si può dire, di prendere a schiaffi chi guarda; nel nostro mondo latino – per storia, cultura e chissà, forse perché c’è più sole – abbiamo bisogno di affiancare, alla messa in luce del negativo, il risvolto positivo, altrimenti il messaggio rischia di generare forme di rifiuto, e di sortire l’effetto opposto rispetto a quello desiderato. Per noi è importante non rinunciare mai al coinvolgimento emotivo dello spettatore, anche a costo di stemperare un po’ un’idea visiva forte. L’impatto è importante in comunicazione, ma, soprattutto su certe tematiche, può rivelarsi controproducente se ad esso non si affiancano elementi che vadano oltre lo scandalo suscitato dalla denuncia per favorire forme di empatia verso il problema.

Lo scandalo è un sentimento superficiale, che si dissolve in poco tempo, l’empatia è qualcosa di più profondo. Lo spot di Fnomceo, da questo punto di vista, lavora con il giusto equilibrio.

In apertura un frame dello spot di Fnomceo