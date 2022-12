Non autosufficienza, la riforma in stand by

Sono passati ormai due mesi dall'insediamento del governo Meloni: settimane oggettivamente dominate dall'urgenza di comporre la Legge di Bilancio per il 2023, dentro la cornice della guerra che prosegue, del caro-bollette e della crisi energetica. Tuttavia c'è un tema che non può passare sotto silenzio, tanto ampi sono i numeri della questione: l'assistenza agli anziani non autosufficienti. È il tema a cui VITA dedica la nuova copertina: la demografia parla chiaro, il sistema attuale non può reggere l'onda d'urto che ci attende, con 2 milioni di over80 in più attesi nei prossimi vent'anni. Giustamente la riforma dell'assistenza agli anzini non autosufficienti è stata inserita nel Pnrr ed entro marzo 2023 il Parlamento dovrà approvare la legge delega: il governo Draghi ha lasciato uno schema di decreto, che ancora però il nuovo esecutivo non ha inviato all'esame del Parlamento. «Il fatto che non ci siano comunicazioni pubbliche non significa che non ci siamo mossi su questo tema, abbiamo già avviato dievrsi confronti», aveva assicurato sabato 3 dicembre, al Congresso della Fish, Maria Teresa Bellucci, viceministra al Lavoro e Politiche Sociali.

Facciamo il punto con Cristiano Gori, professore ordinario di Politica Sociale all'Università di Trento e coordinatore del Patto per la Non Autosufficienza, l'ampia coalizione sociale che proprio nella primavera 2021 ha ottenuto l'inserimento della riforma nel Pnrr, dove a gennaio il governo Conte II non l'aveva prevista.

Professore, in Italia oggi abbiamo 3,8 milioni di anziani non autosufficienti. Qual è il quadro delle sfide che pongono al welfare? Sia a livello di demografia sia di bisogni.

Le sfide sono legate alla crescita del numero degli anziani e in particolare del numero dei grandi anziani, gli over 80. Il secondo tema è rappresentato dai profili sempre più problematici e differenti che i grandi anziani hanno, dalla divaricazione per esempio tra disabilità di tipo fisico e disabilità di tipo cognitivo, per cui una persona allettata e una con Alzheimer hanno evidentemente bisogni molto differenti tra loro. Terzo punto, l’indebolimento delle famiglie, ad ogni lustro diminuisce il numero di figli per anziano, mentre il welfare italiano è ancora disegnato sul fatto che ci siano dei figli attorno all’anziano. Quarto, non possiamo non tenere presente che la non autosufficienza è in misura crescente ragione di impoverimento: in presenza di lunghi anni di non autosufficienza i risparmi delle famiglie si vanno ad erodere in maniera relativamente rapida.

Ci sono anche dei nuovi bisogni?

Il nuovo bisogno è la demenza: definirlo “nuovo” fa sorridere, dato che è presente in misura significativa da ormai un ventennio… Il punto è che le risposte attuali non sono per nulla disegnate su quel bisogno. Dire che la chiave non è quella dei nuovi bisogni, la chiave è quella dei bisogni non riconosciuti. E quella della eterogeneità dei bisogni

Quali sono le principali criticità del sistema attuale, quelle che ci fanno dire che una riforma è necessaria?

Sicuramente abbiamo pochi fondi ma non possiamo fermare qui l’analisi. Il primo problema è la frammentazione, come sa chiunque abbia in famiglia un anziano non autosufficiente. È la prima fatica che le famiglie dicono. Il sistema pubblico è troppo frammentato, fatto di prestazioni e interventi non coordinati, ti devi rivolgere ad una molteplicità di punti diversi e non sai mai con certezza qual è giusto. La seconda criticità è che molti servizi offerti agli anziani non autosufficienti in realtà non sono pensati per la non autosufficienza. L’esempio più lampante è quello dell’Assistenza Domiciliare Integrata (Adi), il servizio più diffuso: in media dura 2-3 mesi, con 18 accessi medi all'anno. È qualcosa di utile per affrontare un periodo post ospedaliero, ma non per accompagnare anni e anni di non autosufficienza. E ancora, anche se ormai le demenze sono diffuse da decenni, i servizi sono disegnati per le non autosufficienze funzionali. Terzo tema, la scarsità di servizi: il nostro sistema non è scarso per contributi economici (vedi indennità di accompagnamento) ma per servizi. Anche nelle regioni più evolute.

Perché la riforma è improrogabile?

Facciamoci un’altra domanda: a quando risale l'ultima riforma dell’assistenza alla non autosufficienza? La riposta è "mai", non è mai stata fatta. In Italia prima è nato l'accompagnamento, poi l’Adi, poi sono arrivate le Rsa… tutto sommando i pezzi. L’Italia non ha solo una eterogeneità territoriale nelle risposte: no, è proprio che questo è un settore del welfare nato per via incrementale e senza coordinamento. Questo è già un buon motivo per fare una riforma. Per lo Stato sociale nato dopo la seconda guerra mondiale, la non autosufficienza non esisteva come problema: la non autosufficienza è uno dei nuovi rischi sociali, emersi solo negli ultimi decenni, ma dobbiamo riconoscere che la realtà è cambiata e modificare loStato sociale di conseguenza. Un altro buon motivo è provare a rispondere ai 4 problemi che abbiamo visto sopra. In tutti i paesi dove è stata realizzata, la riforma ha cambiato profondamente il sistema.