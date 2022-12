Ucraina, sostegno alimentare e supporto psicosociale per 2mila persone ogni giorno

Per garantire la sopravvivenza e la protezione per le fasce più vulnerabili della popolazione ucraina Fondazione Albero della Vita, Fondazione Progetto Arca Onlus e Remar SOS hanno co-progettato l’intervento integrato “Iniziativa di assistenza umanitaria salvavita alla popolazione ucraina presso la città di Cernivci” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) che mira a dare aiuto e protezione ai profughi ucraini nella città di Černivci, una delle città di maggior transito per chi fugge dal conflitto.

Grazie alla collaborazione della Municipalità di Černivci, che ha messo a disposizione una centralissima piazza cittadina, è stato possibile garantire ancora 6 mesi di assistenza salvavita (da agosto 2022 a febbraio 2023) a una media di 1200 persone al giorno; tra loro il 35% sono soggetti transitanti.

Situata nel sud-ovest dell'Ucraina, 40 km dal confine con la Romania, nel cuore della Bucovina del nord, la città di Černivci/Chernivtsi è divenuta infatti un centro di smistamento per gli aiuti umanitari e per il transito dei rifugiati. Dalla “città delle badanti” – da qui provengono la maggior parte delle assistenti familiari presenti in Italia – alla “città degli sfollati”: se ne contano oltre 60.000, primo centro di accoglienza interno per adulti e bambini in fuga.

La proposta progettuale, che si realizza in quattro tensostrutture e in una scuola adibita a ostello per i profughi, consiste:



• nel garantire assistenza alimentare con una metodologia di erogazione in-kind. In primis, in risposta al bisogno alimentare, si tratta di assicurare l’erogazione di pasti caldi e beni alimentari in forma di derrate sfuse, rispettivamente attraverso il servizio mensa e cucina da campo. L’approvvigionamento di derrate alimentari è targettizzato sulla base dell’ospite: se è uno sfollato interno oppure in transito si predilige il pacco alimentare a lunga conservazione (più kit igienico sanitario), se trattasi di un cittadino locale della città di Černivci in condizioni di vulnerabilità e grave marginalità si predilige il servizio mensa (senza kit igienico sanitario). In tale contesto d’emergenza il sostegno alimentare è da intendersi non solo come un mero supporto materiale, bensì anche come mezzo per offrire conforto e speranza alle persone vittime del

conflitto. Grazie infatti alla presenza di circa 30 volontari operativi presso la piazza nei servizi dedicati, l’utenza costruisce relazioni di fiducia e trova appoggio anche nelle attività di orientamento.

• nell'offrire protezione, compreso la prevenzione del traffico e violenza, e l’accesso a servizi sanitari per donne e minori. E’ prevista l’erogazione dei servizi essenziali per il supporto psicosociale e sanitario e prevenzione del traffico e violenza. Si è scelto di potenziare quanto in loco con l’assistenza tecnica di professionisti. In questo asse si applica la metodologia RAPID (raport/reflective/active listening, assessment, priortisation, intervention and disposition) per il servizio psicosociale. Questa metodologia è tra quelle più utilizzate in emergenza perché è di altro impatto e conforto. Si prevede anche il referente di protezione trasferisca ai volontari che lavorano nel campo questo metodo di supporto per estendere il beneficio a più profughi possibili. In questo modo si moltiplica l’impatto dell’attività di supporto psicosociale.

Per quanto concerne l’intervento sanitario si è deciso di integrare allo staff di progetto una figura medica-infermieristica con specializzazione pediatrica in affiancamento alla presente risorsa sanitaria già operativa presso il campo per garantire maggior supporto ai minori transitanti e insediati.