Disinvestire dalle fonti fossili, l’appello dei cattolici

Abbandonare gli investimenti nei combustibili fossili e promuovere allo stesso tempo una giusta transizione ecologica per un'economia di pace. Sono questi i temi al centro dell’appello fatto in questi giorni dal Movimento Laudato Si’ e dall’Azione cattolica italiana e rivolto a tutte le organizzazioni cattoliche del nostro Paese. “Mentre ci apprestiamo a vivere un inverno che si preannuncia tra i più freddi per l’Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale” si legge in una nota, “il Movimento Laudato Si’ e l’Azione Cattolica Italiana, insieme alle realtà cattoliche nazionali italiane che hanno già aderito alla campagna cattolica per il disinvestimento dai combustibili fossili, lanciano a tutte le organizzazioni cattoliche italiane l’Appello a sottoscrivere l’impegno a disinvestire dalle fonti fossili per un economia di pace e quale testimonianza di prossimità verso i nostri fratelli e sorelle che resistono sotto i bombardamenti, senza elettricità, al freddo in Ucraina”.

Ad aver già sottoscritto l’appello (Il testo integrale è in allegato a fondo pagina) sono: Aggiornamenti Sociali, Altis - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario - Focsiv, Provincia Euromediterranea (Italia, Malta, Albania e Romania) della Compagnia di Gesù, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani - Masci, Movimento Cristiano Lavoratori - Mcl, Movimento dei Focolari Italia.

L’impegno a non avere fondi investiti nelle compagnie di estrazione delle fonti fossili si intreccia con il più ampio tema del risparmio responsabile verso il Creato, e le proposte di azione delineate nelle conclusioni della Settimana Sociale di Taranto. Lo stesso Tavolo Interdicasteriale della Santa Sede sull’Ecologia Integrale invita tutti i cattolici a «promuovere investimenti sociali e ambientalmente responsabili, valutando ad esempio il progressivo disinvestimento dal settore dei combustibili fossili».