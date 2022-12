Fatima, “la bimba dell’equipaggio” nata a Lampedusa

Fatima, «la bimba dell’equipaggio» è nata. Così l’hanno battezzata i militari della guardia costiera italiana che insieme ai medici di bordo l’hanno aiutata a vedere la luce mentre rientrava in porto a Lampedusa. «Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare», ripetevano gli uomini in divisa mentre per la mamma si avvicinavano le contrazioni a bordo della motovedetta della salvezza. «Partiti in 43 e arrivati in 44, la nascita è un segno di speranza, in genere non si nasceva a Lampedusa da 50 anni solo qualche anno fa era nata un’altra bimba a bordo di un barcone», racconta Don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa che insieme a tutta la sua comunità ha però ancora davanti agli occhi il dolore dei genitori che in questi giorni hanno visto morire i loro figli durante il naufragio.