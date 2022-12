Il forno di Progetto Arca per i poveri di Calcutta

«Io sono legato da sempre a Calcutta e in modo particolare a Madre Teresa» racconta Alberto Sinigallia. «Trent’anni fa sono stato a Calcutta nella sua missione per tre mesi. Madre Teresa è la mia maestra e quando a ottobre sono stato lì avevamo contribuito alla distribuzione di pane per le suore di madre Teresa. E poi abbiamo deciso come Progetto Arca di sostenere questo progetto». Così il forno è stato riattivato grazie all'impegno della fondazione che garantisce lo stipendio al fornaio e l'acquisto delle materie prime.

Il progetto entrerà a pieno regime a gennaio, come spiega Sinigallia «porteremo cibo alle missionarie di Calcutta e poi il sabato e la domenica agli studenti che non andando a scuola non hanno la possibilità di mangiare. Abbiamo anche acquistato un tuk-tuk per sostenere l’educazione di un centinaio di ragazzi e distribuire pacchi viveri a 200 famiglie» continua. «Mi piace l’idea del fare il pane per le persone che vivono in estrema povertà e attraverso la parrocchia di padre Anthony riusciremo anche a fare formazione. Con Seva Kendra, infatti, fanno corsi professionali dall’estetista all’informatica per dare occasioni di lavoro ai giovani e alle ragazze del quartiere».