Le differenze socio-economiche? Si potrebbero eliminare all’asilo nido

Una situazione difficilissima, da recuperare anche perché gli asili si sono ridotti del 6% dal 2014 al 2020, e presentano una grande disparità territoriale, lasciando meno presidiate proprio le regioni del Mezzogiorno che ne avrebbero più bisogno. La frequenza degli asili nido – anche secondo la XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio” – può garantire migliori risultati scolastici, occupazionali, economici, di salute e di benessere, così come minor incidenza di devianza e di dipendenza dai sussidi. Come se agissero da potenti “riequilibratori” in caso di situazioni familiari difficili. «Il punto è che l’offerta in termini di ore di alcune regioni italiane è squilibrata rispetto alla media OCSE, tipo in Sicilia. Se parliamo di servizi per i primi 1.000 giorni di vita dei bambini fino ai 3 anni, gli asili nido coprono il 14,5% dell’offerta pubblica – aggiunge Raffaela Milano –. La definizione di un livello essenziale delle prestazioni per raggiungere il 33% della copertura dei servizi in ogni ambito territoriale e l’assegnazione di rilevanti risorse nell’ambito del PNRR per la costruzione di nuovi asili rappresentano passi avanti significativi. Le disuguaglianze educative si manifestano perciò ancor prima della scuola elementare, i divari cominciano già nelle famiglie di origine, per cui nelle scuole dell’obbligo sono ormai consolidati. Oggi in Calabria solo 2-3 bambini su 100 accedono per esempio all’asilo nido: chi vuole fare davvero un’offerta attiva sul servizio pubblico, deve fare allora un investimento sui servizi educativi che offrano educatori ed educatrici formati, anziché insistere sui baby parking. Un buon inizio educativo può cambiare tutto il percorso scolastico dei bambini in contesti difficili».