Russi e ucraini insieme a Rondine

Alla World House di Rondine, quest’anno, ci sono anche tre coppie di nemici dal fronte Russia-Ucraina. Cinque ragazze e un ragazzo, che con coraggio hanno accettato la sfida entrare in un percorso di confronto con l’altra parte in un momento così doloroso, con il conflitto che ha ancora un’intensità molto alta e un orizzonte di grande complessità e incertezza. Dalla Russia arrivano Sabina, Aleksandra e Ilia, dall’Ucraina Olekandra, Valeriia e Kateryna.

Sono 12 i giovani che in questi giorni sono ufficialmente entrati alla World House di Rondine, il programma biennale della Cittadella della Pace di Arezzo che promuove un percorso di formazione e convivenza per giovani “nemici” provenienti da luoghi di guerra o in cui gli echi del conflitto bellico sono ancora forti. Dopo i primi tre mesi di osservazione evalutazione, oggi iniziano il loro percorso per formarsi come ambasciatori e futuri leader di pace, così da tornare nei propri Paesi e contribuire alla risoluzione dei conflitti nella loro terra. Insieme alle tre coppie provenienti dalla Russia e dell'Ucraina ci sono Solomon e Jean, dal Mali; Malak e Aula, studentesse palestinesi e Heli e Shira, studentesse israeliane. I 12 nuovi arrivati vanno ad unirsi agli 11 giovani che hanno già seguito il primo anno del percorso, oltre ai 10 partecipanti al progetto Mediterraneo Frontiera di Pace: quest’anno sono quindi 33 in tutto i giovani internazionali che animano la Cittadella, a cui si aggiungono 31 studenti di diciassette anni del “Quarto Anno Rondine” provenienti da tutta Italia.

Il percorso formativo di Rondine implementa soft skills e competenze di progettazione per poter realizzare progetti concreti nei loro paesi, ma soprattutto il Metodo Rondine punta alla trasformazione creativa del conflitto e dà la possibilità di sperimentarlo e praticarlo nel quotidiano, mettendosi in gioco per andare oltre i pregiudizi e le ragioni che separano i popoli in conflitto e poter decostruire giorno dopo giorno l’idea del nemico fino a costruire relazioni di amicizia che guardano al futuro.

Dall’Ucraina arrivano Olekandra, Valeriia e Kateryna. Olekandra 22 anni laureata in diritto internazionale. È nata e cresciuta a Kharkiv, città che ha lasciato per la prima volta nel marzo scorso. «Quando ho inviato l’iscrizione a Rondine mi stavo nascondendo dai bombardamenti. Sono molto grata per essere qui anche se è difficile perché significa che c’è una guerra nella mia patria. Credo fermamente che la nostra stessa presenza qui sia cruciale, perché è un primo passo che può segnare un percorso per le generazioni a seguire». Valeriia, proviene dalla provincia di Kyiv, dove si è specializzata nel campo dell'economia e del management internazionale. Il suo incontro con il nemico è avvenuto così: «Dopo pochi giorni a Rondine mi sono ammalata e sono dovuta stare in isolamento e Aleksandra mi ha portato i miei biscotti preferiti, gli stessi che mi aveva visto prendere qualche giorno prima al supermercato. La sua preoccupazione per gli altri, che tu sia un nemico o un migliore amico, mi ha impressionato così tanto, e lo fa ancora».