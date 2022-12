Un Natale sulle orme di Maria

In quell’impeto di Maria sono poi racchiuse, e prendono ancor più forma e destinazione, tutte le prime mosse di milioni di uomini e donne che si mettono in strada per aiutare chi ha bisogno, che non si risparmiano le fatiche per tendere una mano persino a chi neppure ha la forza di chiederlo.

“Il cristianesimo non è nato per fondare una religione, è nato come passione per l'uomo”, con questa formula un grande educatore come don Luigi Giussani di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, aveva sintetizzato la spinta provocata dall’Incarnazione nel cuore umano che l’accoglie, una spinta verso l’altro, una spinta a sporgersi nella relazione con l’altro e gli altri, a rischiare se stessi nella relazione.

Pensavo a quel mettersi in strada di Maria in queste settimana di raccolta nazionale promossa da Mean per l’emergenza inverno della popolazione ucraina, settimane che mi hanno visto partecipare a più di un incontro in occasione della raccolta e in cui ho incontrato tantissime persone gentili, generose e in cammino.

“Un Natale, sì; in pace col Signore, sì; ma con gli ucraini nel cuore. E facciamo un gesto concreto per loro. Facciamo un Natale più umile, con regali più umili, inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino che ha bisogno. Si soffre tanto, fanno la fame, sentono il freddo. E tanti muoiono perché non ci sono medici e infermieri”, ha detto ill Papa nell’udienza dello scorso 14 dicembre.

È così è stato, una teoria di gesti concreti un po’ dappertutto in Italia, da Castel di Lucio a Castelbuono in Sicilia, da Messina a Lecce, da Lamezia a da Benevento, poi su a Napoli, e poi Roma, Pavia, Torino, Mira, Cernusco sul Naviglio, Milano. Una catena di solidarietà, che ha coinvolto comuni, associazioni e scuole (nella foto di cover una scuola di Pavia con la sua raccolta di beni), una mobilitazione davvero travolgente e anche inaspettata che si è mossa per alleviare le condizioni di vita terribili dei cittadini ucraini che la crudeltà di Putin ha voluto privare di elettricità (e perciò di calore e luce), di gas, acqua. Condizioni di vita pesantissime per tutti ma in particolare per anziani, bambini e disabili a cui per il Natale ortodosso saranno inviati grazie alla collaborazione di Fondazione Progetto Arca e Fiera di Milano, indumenti pesanti, generatori, prodotti per l’infanzia, medicinali grazie alla mobilitazione delle Farmacie comunali di Segrate.