Eni: la decarbonizzazione passa dalla capacità di innovazione

A questo percorso di innovazione, allargato e collaborativo, e orientato a una delle sfide più decisive della contemporaneità, VITA dedica il focus del numero di dicembre (clicca qui per abbonarti e scaricare le otto pagine speciali), realizzato insieme a Eni. L’occasione per fare il punto della situazione sulla frontiera delle tecnologie e delle soluzioni nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili (dal solare all’eolico, all’energia prodotta sfruttando il moto ondoso, ma anche la grande rivoluzione in atto nell’ambito dei biocarburanti, che ha innescato anche progetti di collaborazione virtuosa con le comunità locali di tanti Paesi africani, per esempio).

Un viaggio in quella che sono le tecnologie di oggi, e di domani, che vede anche un ampio intervento di Monica Spada, Head of Research & Technological Innovation di Eni, che in un passaggio ricco di numeri concreti traccia la dimensione di questo impegno: «Le nostre oltre mille persone impegnate nella ricerca, attive sui 7 centri aziendali e nei 4 centri congiunti con il CNR, ci consentono ad oggi di avere oltre 400 progetti di ricerca in corso», sottolinea Spada, «di esercire oltre 60 impianti sperimentali e di contare oltre 7.000 brevetti in corso di validità. Complessivamente, negli ultimi 6 anni abbiamo investito più di 7 miliardi di euro in ricerca, sviluppo e applicazione delle tecnologie».