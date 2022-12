La rabbia dei figli. Come aiutarli a trasformare i sassi in parole

Rossi, nel suo libro usa un'espressione che mi ha colpito: «Dietro i comportamenti tempesta di figli e studenti c'è sempre un cuore che trema». Ce la spiega?

È il grande insegnamento che mi hanno regalato i miei amati ragazzi. Dietro questi comportamenti c'è sempre un "cuore pieno di sassi": emozioni non elaborate che il bambino non sa come affrontare. Il nostro compito è agire come un porto sicuro che li aiuti a "trasformare i sassi in parole". Freud invece ci ha insegnato che le emozioni represse (e in questo caso soppresse) proliferano nel buio. Al contrario, se so dare un nome alle mie emozioni non le agirò in comportamenti auto o etero-distruttivi.

A proposito: è giusto distinguere le emozioni in positive o negative? Quale consiglio possiamo dare a genitori e insegnanti?

Ancora una volta troppa manualistica riduce le emozioni difficili a "errori di funzionamento".

Io credo che rabbia, paura e tristezza siano maestri interiori, dei postini amici, che recapitano al timoniere consigli preziosi per la navigazione. La tristezza ci ri-cuorda quanto teniamo ad un "oggetto d'amore". La paura ci allerta di fare attenzione. La rabbia, la più fraintesa delle emozioni, è un fuoco che si accende per darci il coraggio per difendere i nostri diritti.

Qual è il rapporto tra emozioni e comportamenti difficili?

Le cose si complicano quando c'è una disregolazione emotiva: quando il bambino, invece di riconoscere il messaggio costruttivo dell'emozione, ne perde il controllo. In questi casi la rabbia diventa violenza (un comportamento mai accettabile), la paura diventa panico, mentre la tristezza diventa disperazione.

E' quello cha accade per esempio in molti episodi di bullismo. Tema recentemente rilanciato anche dal Ministro dell'Istruzione.

L'emozione che più di tutte è legata al bullismo è la rabbia: la rabbia non regolata del bullo, la rabbia inibita della vittima. Nel metodo descritto nel libro propongo a genitori e insegnanti per ciascuna emozione difficile delle metafore per l'educazione emotiva.

Come?

Per coloro che non controllano la rabbia occorre comprendere che abbiamo diritto alla rabbia, ma mai alla violenza, in nessuna delle sue forme. Per chi invece rimane passivo e muto di fronte alle ingiustizie, potete usare una frase molto potente: “Non dire mai un sì a qualcuno se questo rappresenta un no a te stesso. Hai il diritto di opporti alle ingiustizie”. Per esempio quando perdiamo il controllo della rabbia iniziamo a puntare un dito minaccioso e incendiario verso l'altro: "Tu mi hai fatto…! Tu non dovevi fare…! Tu avresti dovuto fare…."!