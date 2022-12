Smartphone in classe: perché la tecnologia non va abbandonata

L’uso intenzionale della tecnologia nella didattica non può essere abbandonato

C’è poi un altro aspetto che suscita di perplessità su comunicazioni che tagliano fuori la tecnologia dall’aula.

La perplessità è che sia una comunicazione, del tutto ragionevole, ma utilizzata in spirito di conservazione della “tradizione”, con metodologie che non riescono a far uso delle tante opportunità che il digitale spesso offre alla didattica.

La principale critica alla circolare ministeriale, quindi, poggia sull’indissolubile legame tra varietà metodologica e motivazione degli studenti.

La prassi, già visibile in sempre più scuole in Italia, dimostra che docenti e scuole in grado di integrare le tecnologie efficacemente al servizio di metodologie studente-centrici alimentano motivazione e apprendimento significativo.

Si sa, la transizione digitale nell’educazione è faticosa - perché la tecnologia costituisce una barriera all’ingresso, e perché i benefici non sono spesso colti. La cultura di un uso ricco, sofisticato e allo stesso tempo bilanciato delle tecnologie richiede molto lavoro, nello stesso modo in cui lo richiederebbe in ogni organizzazione.

Nel 2018 un gruppo di lavoro di autorevoli esperti al MIUR, all’interno del PNSD, aveva prodotto un lungo documento, poi consolidato in un decalogo su come integrare in modo appropriato le tecnologie nella didattica, e per quale scopo: un lavoro che aveva trovato una soluzione complessa, non binaria, per affrontare in modo propositivo la questione della collocazione di tecnologie personali in un contesto didattico.

Un “lavoro culturale” che evidente non è visibile nella circolare inviata dal Ministro Valditara, e che è solo brevemente accennato nei riferimenti all’uso didattico e inclusivo, particolarmente sottostimati rispetto ai riferimenti circa le ragioni per il “divieto”.

Dal saper utilizzare al saper governare

Il discorso non si ferma alla didattica. Utilizzare significa imparare, e la società contemporanea (presente e non futura) ha bisogno di competenze solide e profonde.Ogni alveo dell’agire umano utilizza tecnologie più o meno sofisticate in modo talmente profondo da poter facilmente definire ogni settore - pubblico e privato - come intrinsecamente digitale. Questo senza considerare i bisogni di literacy digitale avanzata, talmente profondi da parlare di un mismatch emergenziale.

In FEM, primo centro italiano dedicato alla ricerca e sviluppo su Edtech, ossia all’incrocio tra apprendimento e tecnologie, questo è un tema centrale.La disponibilità e presenza della tecnologia stessa nel contesto educativo rimane quindi un fondamento: FEM lo affronta strutturalmente, attraverso un Manifesto valoriale sull’uso ricco, intenzionale ma anche bilanciato delle tecnologie che applica ad ogni sua attività.

Ci occupiamo dell’impatto del digitale sulle relazioni familiari (Family lab), delle competenze per agire in modo pieno ed efficace online per una piena educazione civica digitale (Media and information literacy) e delle competenze digitali avanzate (Curricoli per l’innovazione), attraverso percorsi che hanno lo scopo di avvicinare docenti e studenti alla vera ricchezza del digitale, quella che non crea distrazioni ma solo valore per la società.