Sostenibilità ambientale, Standard Ethics promuove Fastweb

Pianificare la sostenibilità è uno degli obiettivi delle aziende che credono in uno sviluppo responsabile. Ed è anche uno dei criteri per smarcarsi dalle operazioni di green e social whashing. Tra gli indicatori che misurano i passi avanti fatti dalle società, vi è il rating promosso già da alcuni anni da Standard Ethics, l’agenzia di rating indipendente attiva a livello internazionale nel mondo Esg (Environmental, Social e Governance).

In merito, Fastweb ha annunciato la conferma del proprio rating di sostenibilità “EE” (corrispondente a una valutazione “Strong”, quindi molto alta) da parte di Standard Ethics, che ha anche alzato il rating atteso di lungo periodo dell’azienda di telecomunicazioni a “EE+”.

Il rating, basato sull’analisi e sulla valutazione di 200 indicatori relativi agli aspetti di governo societario, ambientali e sociali, è stato assegnato – spiega l’azienda in una nota – per aver saputo sviluppare una governance della sostenibilità ispirata alle indicazioni dell’Onu, dell’Ocse e dell’Unione Europea, con particolare riguardo alle sfide ambientali, perseguendo obiettivi di neutralità climatica allineati agli accordi internazionali sul clima e verificati secondo standard elevati. Il rating è stato anche attribuito sulla base delle policy avanzate di cui l’azienda si è dotata su specifici temi, come le differenze generazionali, l'identità di genere, la multiculturalità, i conflitti di interessi, la concorrenza, la fiscalità e l'ambiente di lavoro.

Secondo il giudizio di Standard Ethics, Fastweb sta dunque rispondendo con capacità di adeguamento alle nuove sfide in campo internazionale sul tema degli ESG e anche la visione di lungo periodo è ampiamente positiva.

“In linea con la nostra visione, siamo costantemente impegnati a creare le condizioni per un futuro che sia sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile per tutti, attraverso la disponibilità e l’utilizzo di reti ultra-performanti, incoraggiando la diffusione sempre più ampia di competenze digitali, coltivando la crescita dei talenti e sostenendo la lotta ai cambiamenti climatici. La sostenibilità è realmente integrata nel nostro modo di fare business e rappresenta per noi un valore prezioso da perseguire insieme ai nostri clienti. Il riconoscimento ricevuto da Standard Ethics ci incoraggia a proseguire su questa strada per diventare Carbon Neutral entro il 2025” afferma Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb (nella foto in apertura).

Il miglioramento della valutazione ricevuta – prosegue la nota – sottolinea la concretezza degli impegni portati avanti da Fastweb attraverso investimenti e azioni tangibili nell’ambito di “Tu sei futuro”, la nuova visione strategica dell’azienda, basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.