Una famiglia per i minorenni migranti soli: 14 step per farne un diritto

Undici territori in sette regioni, 22 partner, 80 operatori sui territori, 236 famiglie selezionate (di cui 82 idonee e 45 in valutazione), 111 minori in valutazione, 51 affidi realizzati, di cui 34 già in corso e 18 in avvio: è su questa importante base di esperienza che il progetto Ohana ha elaborato delle linee metodologiche e delle raccomandazioni per l’affido dei minorenni migranti soli. Il progetto, che vede il Cnca come capofila ed è stato finanziato dal Ministero dell’Interno con i fondi Fami, punta a rendere più facilmente realizzabile il diritto ad una famiglia dei minorenni migranti soli, una dicitura che il gruppo di lavoro preferisce a quella di minori stranieri non accompagnati.

Ancora troppo spesso, infatti, per i minori stranieri non accompagnati nemmeno si nomina l’opzione dell’affido in famiglia: perché – si pensa – sono troppo grandi, perché non ci sono famiglie disponibili, perché l’affido sarebbe troppo difficile… Fatto sta che secondo i dati del ministero del Lavoro e delle politiche sociali solo il 3% dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano è collocato in famiglia. «Complessivamente considerati i minorenni stranieri non accompagnati in affidamento familiare a fine 2019 sono stimabili in poco meno di 500 soggetti», dice l’ultimo report sui minori fuori famiglia, pubblicato nel novembre 2019. Oggi i minorenni migranti soli presenti in Italia sono 20.032 (dato al 31.11.2022) contro i 6.054 che si registravano al 31.12.2019, data cui fa riferimento il report ministeriale. Nel 2022, all’interno del sistema SAI, gli affidi di MSNA sono stati circa 120, triplicati rispetto all’anno prima.