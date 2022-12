Bonus cultura, ci perdono i giovani

Non basta. «È anche interessante vedere come si distribuiscono questi voti tra le regioni», riprende Pelligra. «Capofila la Calabria, poi la Puglia, l’Umbria e la Sicilia. Se uno, poi, è proprio tignoso, può andare a vedere i risultati che gli studenti hanno ottenuto nei test Invalsi; test standardizzati a livello nazionale, i cui risultati quindi sono confrontabili tra regione e regione. Scoprirebbe che gli studenti di Calabria, Puglia e Sicilia, sia in italiano che in matematica, ottengono sistematicamente punteggi inferiori ai punteggi medi nazionali. Basta una rapida scorsa a questi dati per capire come questa norma sia ingiusta non una, ma tre volte. Primo, perché rende più costoso all’88% degli studenti diciottenni l’accesso ad un bene, la cultura, che dovrebbe essere pubblico e, quindi, per definizione “non escludibile”. Secondo, perché agli esclusi toglie tutto e agli “inclusi” raddoppia il bonus da 500 a 1.000 euro. Terzo, perché il criterio per l’assegnazione, il voto di maturità, è un indicatore del tutto inattendibile. Se la maggioranza di governo non lo sa è grave. Se lo sa e fa finta di niente è gravissimo. Chi ci rimette, alla fine, come sempre in questo Paese, sono i giovani. Però la tossica e ipocrita retorica del merito è salva. Avanti così».