Haiti, il Natale di chi fugge

«La mattina che sono scappata», racconta, «avevo sentito sparare, succedeva spesso, ma non avevo idea che quel giorno sarebbe stato il mio ultimo giorno nella mia casa. Quando i rumori si sono avvicinati e ho visto le persone scappare ho deciso di scappare anche io, da sola, con in grembo mia figlia. Non sapevo dove andare. Ho affidato l’altra mia figlia a un parente, e ho seguito le altre persone in fuga, mi sono rifugiata al mercato del pesce. C’era un odore terribile, la situazione igienica insopportabile ed era impossibile avere un po’ di privacy».

È in questo frangete che Roselène incontra l’organizzazione umanitaria Avsi. L’ong per la sua presenza storica nel Paese, ha accesso ad alcune fra queste zone più vulnerabili e conflittuali come Cité Soleil e Martissant. In questi luoghi dimenticati l'ong si dedica soprattutto alla protezione dei bambini e delle donne, che sono particolarmente esposti alla violenza esplosa nel Paese. Avsi collabora con organizzazioni locali per combattere la violenza di genere, creando luoghi sicuri dove ricevere assistenza e protezione, e per prevenire la malnutrizione, puntando su attività di cura e di sensibilizzazione che coinvolgano l’intera comunità. «Quando lo staff di Avsi», continua Roselène, «è arrivato al mercato, pregavo di essere chiamata. Quando ho sentito il mio nome ero molto felice. Con i soldi ricevuti ho affittato un piccolo appartamento con mio cugino, sono andata subito a riprendere mia figlia e ho comprato dei vestitini per l’altra figlia in arrivo».