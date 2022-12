“La pace cammina con te”, è la nuova video canzone del Natale 2022

"La Pace cammina con te - Peace is all in our hands" è la nuova video-canzone destinata a scaldare l'atmosfera delle feste di Natale 2022 dopo il grande successo, con decine di migliaia di visualizzazioni, di quelle del 2020 e del 2021 che prendevano spunto dall'anniversario dei cinquant'anni dalla fondazione della società del Rugby Viadana. In un anno segnato dal drammatico ritorno della guerra in Europa è un messaggio di pace quello che parte dall'Oglio-Po, coinvolgendo persone da tutto il vecchio continente, per arrivare alle zone di conflitto. Quest'anno sono più di 80 i solisti che hanno partecipato al progetto musicale alternandosi ai microfoni dello studio di registrazione di Alessandro "Faffa" Fava a Viadana o inviando i loro contributi videocanori dai rispettivi luoghi di residenza. Se non è un record da Guinness dei primati poco manca. Ad aprire la canzone sono gli scout del Gruppo "Viadana 1" che quest'anno celebrano i 60 anni dalla fondazione. Fra questi il Capo Gruppo Fabio Maestrini che di professione fa il medico del territorio. Con lui ci sono anche i vecchi scout della prima ora. Non potevano, ovviamente, mancare i vecchi e nuovi rugbisti con l'ex presidente della società Gianni Fava e Samuele Locatelli, capitano della squadra che partecipa al campionato italiano Top Ten. Scout e rugby rappresentano le istituzioni "informali" del territorio. Sono migliaia i ragazzi, intere generazioni, che si sono formate sia dal punto di vista civico che da quello sportivo partecipando alle attività di queste due associazioni. A cantare con loro si sono aggiunti ben 6 sindaci del comprensorio dell'Oglio-Po: Pino Baruffaldi, sindaco di Pomponesco, Filippo Bongiovanni, sindaco di Casalmaggiore, Pietro Bortolotti, sindaco di Dosolo, Nicola Cavatorta, sindaco di Viadana, Marco Pasquali, sindaco di Sabbioneta, Giuseppe Torchio, sindaco di Bozzolo e il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani. Oltre a questi ci sono anche la finlandese Heidi Hautala, vice presidente del Parlamento europeo, e l'eurodeputato Fabio Massimo Castaldo con altri contributi canori che arrivano dal Belgio, dalla Francia, dall'Irlanda e da Malta. Di grande rilievo, però, è la partecipazione di quattro donne che provengono dai due focolai di crisi più incandescenti d'Europa, l' Ucraina aggredita dalla Russia e il Kosovo sotto costante pressione dalla Serbia . Tetyana Schyshnyak proviene da Donetsk, Ucraina, Fatima Tedeeva da Valdikavkaz, Federazione Russa, Sonja Biserko da Belgrado, Serbia, e Gjyleta Mushkoli da Pristina, Kosovo, a dimostrazione che la pace è donna e che le donne sanno esprimersi in sintonia con una perfetta intesa armonica.