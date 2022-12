Niente soldi agli ex detenuti senza recidive da meno di 10 anni

«Escludere dalla possibilità di fruire del reddito di cittadinanza le persone che hanno scontato la pena e che da meno di 10 anni non sono recidive, è una misura sulla quale è necessario intervenire per rimuoverla o ridimensionarne la portata. Rischia infatti di far reinserire nel circuito malavitoso chi da diversi anni con grande fatica se n’è tenuto lontano». Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, non ci gira attorno e va al cuore del problema, sollecitata da alcuni ex detenuti che si sono rivolti all’Associazione per lamentare la discriminazione della quale si sentono vittime.

«Ho utilizzato il reddito di cittadinanza per far fronte in questi anni a bisogni primari», spiega A. B., cagliaritano di 65 anni. «Trovare un lavoro per un ex detenuto, anche se non ha commesso un omicidio, non è un violentatore, né un pedofilo e non spaccia droga, è un’impresa difficilissima. I pochi lavori saltuari, che si riescono a svolgere, coprono solo in parte i bisogni. Per pagare l’affitto bisogna chiedere aiuto alla Caritas e gestire una vita così precaria non è facile. In questi sette anni e mezzo, fuori da qualunque circuito malavitoso e sempre attento a non ricaderci, il reddito di cittadinanza mi ha aiutato. Ora però ho scoperto che non ne potrò più usufruire perché è riservato solo a quelli che hanno terminato di scontare la pena da almeno dieci anni».