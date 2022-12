Sla, un dono speciale per la comunicazione

«Questo ausilio informatico permette ai pazienti malati di Sla, in uno stato avanzato della malattia, di tradurre i segnali del sistema nervoso centrale in parole e azioni», sottolinea il dottor Gino Volpi, direttore dell’Unità Complessa di Neurologia del San Jacopo. «I risultati evidenziati dal suo utilizzo quest’anno sono stati di estrema soddisfazione: i pazienti sono stati in grado di comunicare, interagire e farsi capire dagli operatori e dai propri familiari. I pazienti con Sla richiedono da parte della Neurologia un impegno importante nelle fasi avanzate della malattia e poterli supportare con tecnologie innovative oltre che con una assistenza dedicata in una stanza attrezzata con posti letto dotati di strumentazioni e un team multidisciplinare determina veramente la differenza nella qualità di vita loro e dei propri caregiver».

«Lo sviluppo di device su altre applicazioni che vanno dalle visite virtuali, allo spostamento della carrozzina, per esempio, sono attualmente prototipi molto interessanti e sempre più realistici per la qualità della vita. Immaginare lo sviluppo della “lettura del pensiero” che possa confermare il si/no/non so diventa di estrema importanza in situazioni di malattia avanzata. Il nostro regalo di Natale non poteva che essere quello di favorire questa sperimentazione. La speranza per un futuro senza SLA è indissolubilmente legata a quella del progresso scientifico», dichiara Antonello Paliotta, consigliere nazionale Aisla.

Rispondere a domande quali “Come stai?”, “Ti senti bene?”, “Sei felice di sapere che sono qui?” significa ristabilire un contatto con il mondo esterno, con i propri affetti. La donazione di oggi è la seconda dello strumento BrainControl; una seconda possibilità per l’Ospedale di cui potrà disporre per l’assistenza ai malati Sla. La Toscana diventa quindi il modello di riferimento per la sperimentazione di apparecchiature di questo calibro e il San Jacopo l’unico in Italia.