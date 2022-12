Afghanistan, i talebani vietano alle donne di lavorare nelle ong

Il Ministero dell'Economia afghano ha la responsabilità di coordinare e dirigere tutte le organizzazioni nazionali e internazionali per conto dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan. Con una lettera inviata all'organizzazione Acbar, l'Agenzia Coordinating Body for Afghan Relief & Development, un organismo indipendente afghano che riunisce 183 ONG nazionali e internazionali che lavorano in Afghanistan e rispettano i principi umanitari di indipendenza, neutralità, imparzialità e umanità, ha vietato alle donne di lavorare per le ong nazionali e internazionali.

"Interruzione del lavoro del personale femminile delle organizzazioni nazionali e internazionali fino a nuovo avviso", si legge nell'oggetto della lettera. La giustificazione? "Secondo le informazioni più recenti", si legge nel documento, "ci sono state lamentele riguardo alla mancata osservanza dell'Hijab islamico e di altre norme e regolamenti riguardanti il lavoro delle donne nelle organizzazioni nazionali e internazionali. Il Ministero dell'Economia, in base alla responsabilità che ha/hanno in termini di applicazione delle norme e dei regolamenti dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, ordina a tutte le organizzazioni di interrompere il lavoro delle donne nelle loro organizzazioni fino a nuovo avviso. In caso di mancata osservanza della suddetta direttiva, la licenza dell'organizzazione rilasciata da questo Ministero sarà annullata". La lettera è stata firmata dal ministro dell'economia Qari Din Muhammad Hanif.

Intanto nel Paese il numero di persone che ha bisogno di assistenza umanitaria è salito a 28,3 milioni. Le continue siccità hanno provocato un drammatico aumento dei bisogni di igiene personale e le politiche delle autorità de facto, in particolare per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla società, hanno determinato un aumento del 25% dei bisogni di protezione. Nel 2022, gli operatori umanitari hanno aiutato 27,2 milioni di persone.